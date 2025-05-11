Tierras perdidas
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Tierras perdidas 12.00 15.45 17.45 19.45 22.00
Thunderbolts* 12.15** 16.00** 19.00** 22.00**
También esto pasará 16.15 18.15
Cónclave 16.00 19.15
El casoplón 11.30 15.30 17.30
Ritos ocultos 21.30
El contable 2 19.45 22.15
Until Dawn 20.15
Una película de Minecraft 12.00 15.45 17.45
Amateur 20.15
Un funeral de locos 11.45 18.15
CINEMES GUIU
La buena letra 19.15
El último suspiro 17.00
Kayara, la guerrera de l’imperi inca 18.15