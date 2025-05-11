TELEVISIÓ
Desenllaç a la vista
‘Silo’, la icònica sèrie de ciència-ficció d’Apple TV+, afronta la recta final: ja ha acabat el rodatge de la tercera temporada i es prepara per enregistrar l’última.
Silo, la sèrie creada per Graham Yost a partir de la saga literària escrita per Hugh Howey, s’ha consolidat com un dels grans referents de la ciència-ficció televisiva contemporània. Amb una aposta visualment ambiciosa i una narrativa absorbent, el projecte no només ha reforçat el catàleg d’Apple TV+, sinó que ha mantingut l’audiència immersa en una angoixant distopia subterrània des que va debutar l’any 2023.
La fi d’aquest viatge ja es comença a albirar. Després d’una primera temporada que va deixar els espectadors amb ganes de més i una segona que va arribar a principis d’aquest any, la sèrie entra ara en la recta final amb les dues últimes temporades, que no trigaran a estrenar-se a la plataforma.
Apple TV+ ha anunciat que el rodatge de la tercera temporada ja ha finalitzat. Tanmateix, la producció continua: tal com va confirmar fa uns mesos Rebecca Ferguson, protagonista i productora executiva, tant la tercera temporada com la quarta s’enregistren de manera consecutiva. Aquesta estratègia respon a la voluntat de preservar la coherència visual i narrativa del conjunt de la sèrie. Així, mentre una temporada tanca la postproducció, l’altra es posa en marxa.
Un dels aspectes més comentats de Silo ha estat la seva particular il·luminació: moltes escenes han estat criticades per ser excessivament fosques. Conscient de les queixes, Yost ha assegurat que s’introduiran millores visuals per facilitar-ne el visionament. Tot i això, recomana als espectadors ajustar la brillantor de les pantalles per captar tots els matisos del disseny de producció.
De moment, no s’ha anunciat cap data oficial d’estrena per a les noves temporades, però tot apunta que el retorn de Silo es produirà al llarg del 2026.