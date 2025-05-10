CARTELLERA

Tierras perdidas

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Tierras perdidas 12.00 15.45 17.45 19.45 22.00

Thunderbolts* 12.15** 16.00** 19.00** 22.00**

También esto passará 16.15 18.15

Cónclave 16.00 19.15

El casoplón 11.30 15.30 17.30

Ritos ocultos 21.30

El contable 2 19.45 22.15

Until Dawn 20.15

Una película de Minecraft 12.00 15.45 17.45

Amateur 20.15

Un funeral de locos 11.45 18.15

CINEMES GUIU

La buena letra 20.15

Kayara, la guerrera de l’imperi Inca 18.15 20.00

Parenostre 18.00

