HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Has tingut un èxit recent a la teva professió. Has treballat de valent i has après coses, i això no ha passat desapercebut per als de dalt. T'has guanyat un nou respecte per a tu i les teves habilitats. És possible que vulguis posar un dels teus dons a treballar. Podria ser un talent artístic o el do de la guarició. Aprofita't tot el que puguis!
Taure
Les esperances i els objectius d'un grup amb què t'has associat t'inspiren. És possible fer sacrificis personals per assegurar el teu èxit. Aquests sacrificis són temporals, perquè compartiràs la bona fortuna del grup. L'èxit personal també és a les estrelles, però pot requerir un canvi disruptiu. Ves amb el corrent i no deixis que el dubte t'aturi.
Bessons
Potser avui sentis especial romanticisme i sensualitat. Aquesta nit hauria de ser una meravella si la pots passar amb la teva parella. Alguns somnis vívids podrien rondar el teu somni aquesta nit, gairebé fins al punt que no et vulguis despertar. Anota'ls i tracta d'esbrinar què signifiquen més tard. Si no tens parella, surt a fer exercici com a forma dalliberar lenergia.
Cranc
erts esdeveniments socials podrien ocupar molt del teu temps aquesta nit, i pot ser que gaudeixis d'estar en contacte amb amics que no has vist en molt de temps. Les converses haurien de ser fascinants. Pots descobrir fins i tot un nou interès. Una trobada amb la teva parella podria ser més apassionada del que és habitual. Aquest ha de ser un dia molt entretingut i divertit, sempre que conservis la teva energia.
Lleó
Finalment podries portar lèxit i la bona fortuna que has estat esperant en temes de treball i de carrera. Aquest pot ser el reconeixement pel teu esforç, dedicació i dur treball. Compte amb un augment de sou i un major respecte i estatus entre els amics i companys de feina. No ho celebris tant que pateixis els efectes dels excessos!
Verge
L'amor per algú llunyà podria ocupar la teva ment avui, i potser amor pel lloc on viu aquesta persona. És possible que t'avorreixis amb la rutina i tinguis ànsies per abraçar l'aventura. Aquest és un bon moment per planificar unes vacances, especialment si aneu en companyia d'una parella o d'un amic íntim. Els teus instints artístics també podrien estar inspirats pels genis d'altres cultures.
Balança
Uns visitants interessants es podrien presentar avui. Potser organitzaràs una festa o activitat. Aquestes persones podrien incloure persones de les ciències, o persones que s'ocupen de diners, com ara banquers, assessors d'inversió o agents de béns arrels. Escolta què han de dir. Podries aprendre una cosa que augmenti la teva capacitat financera.
Escorpí
Algunes publicacions podrien fer que adquirisques nous coneixements. En voldràs parlar amb els teus amics. Les converses sobre qualsevol tema han de ser informatives i beneficioses, ja que la teva ment és molt perspicaç i retentiva. L'afecte per amics, familiars i aquell algú especial hauria d'omplir el teu cor avui. Una vetllada íntima amb la teva parella serà especialment gratificant.
Sagitari
Avui podries rebre consells valuosos per incrementar els teus ingressos, possiblement d'un amic o col·lega. T'has de sentir bé i tenir un aspecte molt atractiu. El teu apropament a altres persones pot ser més extravertit del que és habitual. Els animals domèstics podrien ser una font de joia. Gaudeix-ho mentre puguis! A la nit, gaudeix de la teva vena artística.
Capricornio
Romanç i art són les claus de lactualitat. La bona música, la pintura, la poesia o el teatre podrien augmentar la teva inspiració espiritual. És possible que vulguis compartir aquests sentiments amb una persona especial. Els nens també poden ser una font de plaer. La seva innocència et fa sentir una altra vegada. A la nit, anota les teves impressions del dia.
Aquari
Avui no seràs indiferent davant de res. Una bona notícia et podria portar a prop de l'èxtasi. Les males notícies podrien enviar-te a les profunditats de la desesperació. Els visitants et proporcionen una grata distracció, mentre que la cerca espiritual pot ser el teu tema favorit de conversa. Aquest no serà un dia predictible, però serà meravellós.
Peixos
El desig d'aprendre a través d'una activitat de grup -potser una conferència o taller- podria col·locar-te al mig de la gent. Ho trobaràs estimulant. Si estàs planejant assistir a aquest esdeveniment, no hi vagis sense companyia. Gaudireu més amb la presència d'un amic proper o de la vostra parella.