'Masterclass' solidària amb Patry Jordan

Patry Jordan

Redacció

LA PROPOSTA DEL DIA

Esport, dona i càncer! En benefici d’Assandca. Hora: 12 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

CULTURA

TAST GASTRONÒMIC AMB PROVEÏDORS LOCALS

Nits de museus, tast gastronòmic amb proveïdors locals. Hora: 19 h. Museu Casa Rull. La Massana.

CURSOS I TALLERS

TALLER VIVENCIAL

Taller vivencial per explorar vincles i patrons inconscients a través de les constel·lacions familiars. Amb Mari del Centre Tao i Sílvia de La Consulta TGN. Hora: de 10 a 14 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TALLER DE RESPIRACIÓ CONSCIENT. NIVELL II

Descobreix el poder de la teva respiració i transforma el teu benestar. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

NIT DE LLUNA PLENA AMB ASTROLOGIA I MEDITACIÓ

Harmonitza amb l’energia cíclica de la vida i connecta amb els cicles interiors. Sessió dirigida per Aurélie Serale (@andjoy.yoga). Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

SESSIÓ D’AEROIOGA

Una combinació de força, equilibri i creativitat que t’ajudarà a deixar anar el que no necessites. Hora: 11 i 12.15 h. Komorebi. Escaldes-Engordany.

TERTÚLIA

TERTÚLIA & VERMUT: CONVERSA ENTRE SAM BOSQUE I JAVIER BALMASEDA

Artistes del país conversaran en dues tertúlies obertes al públic sobre qüestions vinculades a la professió de l’artista en un ambient distès i participatiu. Hora: 12 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

TEATRE I DANSA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES

11 h: Les Polis. Fanny Giraud i Marta Sitjà

13 h: Amelia Cadwallader: Braking Broken Dreams

17 h: Marta Sitjà: Ambicions

19 h: Monstruas. Cristi Garbo i Vikisua

21 h: Ahir està al caure. Atònia Cie.

23 h: Ai, ai, ai. Ayelén Ormaechea.

Diversos espais de la parròquia. Andorra la Vella.

