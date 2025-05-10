AGENDA
'Masterclass' solidària amb Patry Jordan
LA PROPOSTA DEL DIA
‘MASTERCLASS’ SOLIDÀRIA AMB PATRY JORDAN
Esport, dona i càncer! En benefici d’Assandca. Hora: 12 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.
CULTURA
TAST GASTRONÒMIC AMB PROVEÏDORS LOCALS
Nits de museus, tast gastronòmic amb proveïdors locals. Hora: 19 h. Museu Casa Rull. La Massana.
CURSOS I TALLERS
TALLER VIVENCIAL
Taller vivencial per explorar vincles i patrons inconscients a través de les constel·lacions familiars. Amb Mari del Centre Tao i Sílvia de La Consulta TGN. Hora: de 10 a 14 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TALLER DE RESPIRACIÓ CONSCIENT. NIVELL II
Descobreix el poder de la teva respiració i transforma el teu benestar. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
NIT DE LLUNA PLENA AMB ASTROLOGIA I MEDITACIÓ
Harmonitza amb l’energia cíclica de la vida i connecta amb els cicles interiors. Sessió dirigida per Aurélie Serale (@andjoy.yoga). Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
SESSIÓ D’AEROIOGA
Una combinació de força, equilibri i creativitat que t’ajudarà a deixar anar el que no necessites. Hora: 11 i 12.15 h. Komorebi. Escaldes-Engordany.
TERTÚLIA
TERTÚLIA & VERMUT: CONVERSA ENTRE SAM BOSQUE I JAVIER BALMASEDA
Artistes del país conversaran en dues tertúlies obertes al públic sobre qüestions vinculades a la professió de l’artista en un ambient distès i participatiu. Hora: 12 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES
11 h: Les Polis. Fanny Giraud i Marta Sitjà
13 h: Amelia Cadwallader: Braking Broken Dreams
17 h: Marta Sitjà: Ambicions
19 h: Monstruas. Cristi Garbo i Vikisua
21 h: Ahir està al caure. Atònia Cie.
23 h: Ai, ai, ai. Ayelén Ormaechea.
Diversos espais de la parròquia. Andorra la Vella.