TELEVISIÓ
Un èxit revalidat
Netflix ha confirmat el que ja es donava per fet: El Eternauta tindrà una segona temporada. La plataforma ho ha anunciat oficialment a les seves xarxes socials, tant al seu compte argentí d’X com al general.
La notícia no sorprèn per dues raons. La primera, perquè la primera tanda de capítols no té un final tancat, sinó un de molt obert que es va deixar així amb la intenció de continuar més endavant la història amb una altra temporada. I la segona, perquè l’èxit que està tenint la sèrie convidava, i molt, a aprovar-ne la renovació immediata.
De fet, ara mateix El Eternauta és la ficció de parla no anglesa més vista del servei d’streaming. Entre el 30 d’abril (dia de l’estrena) i el 4 de maig (última actualització dels rànquings d’audiència de Netflix), la sèrie protagonitzada per Ricardo Darín ha acumulat 10,8 milions de visualitzacions i 58,3 milions hores vistes. A més, figura com a número 1 en 13 països i s’ha colat al Top 10 en 85 més.
Confirmada la renovació, ara queda per saber quan arribaran els nous capítols d’El Eternauta a la plataforma. La sèrie, adaptació de la novel·la gràfica d’Héctor G. Oesterheld i Francisco Solano López, tot un referent de la cultura popular argentina, requereix un gran esforç en efectes especials i postproducció. Per tant, el més habitual és que les noves entregues es facin esperar força, situació que sens dubte posarà a prova la paciència de tots aquells que volen veure com continua la lluita de Juan Salvo i els seus amics contra els alienígenes que han envaït Buenos Aires.
La història comença amb una misteriosa tempesta de neu que acaba amb la vida de gairebé tots els habitants de la ciutat i deixa atrapats els pocs supervivents. Salvo i els seus amics s’embarquen en un viatge desesperat per sobreviure. Tot canvia quan descobreixen que la tempesta tòxica era només el primer atac d’un exèrcit extraterrestre.