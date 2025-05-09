HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Tens un caràcter flexible. Altres persones poden ser tan mal·leables com tu, però ara tens l'oportunitat de prendre la iniciativa. Ets a la línia de sortida esperant que comenci la cursa. No esperis que altres facin el primer pas perquè sàpigues que és segur sortir. Mantingues els teus ulls i orelles sintonitzats. Tan aviat com escoltis: "Ja!" comença a córrer tan ràpid com puguis.
Taure
Avui hauries de sentir molta fortuna, especialment pel que fa a l'amor. Les relacions amb aquesta persona especial podrien ser més properes que mai. Fins i tot pots sentir calidesa i afecte cap a tothom, fins i tot els desconeguts. Les teves creences espirituals podrien tenir tant a veure amb això com qualsevol altra cosa. Has de sentir una intuïció especial. L'optimisme i l'entusiasme dominen, però no oblidis ser realista!
Bessons
Pot semblar que tot va contra la teva trajectòria. Encara que desitges moure't cap al sud, el vent bufa de l'oest. Això no vol dir que hagis de renunciar al teu objectiu. Això només vol dir que és possible que hagis de virar per arribar on vas. Un enfocament lateral és justament el que necessites per arribar al teu paradís.
Cranc
Fortes forces poden fer que et sigui difícil tenir confiança avui. Et concentres tant a mantenir la teva llibertat que et negues a cedir quan ho has de fer. Considereu l'altra banda de l'equació abans de mantenir una postura de fermesa en què us negueu a cedir. Alhora, no pensis automàticament que només pel fet de trobar oposició a la teva manera de pensar necessàriament et falti la raó.
Lleó
Adopta un enfocament més adaptable. Deixa't anar amb el corrent i deixa que les coses es fusionin sobre la base que ja ha estat establerta. T'estàs agafant amb força una manta de seguretat. Aquesta peça de roba feta esquinçades et dóna pau. L'amenaça de perdre-la t'espanta. És hora de llençar-la a les escombraries i ser conscient que és millor operar sense aquesta càrrega extra.
Verge
Les coses s'estan movent en adreces oposades, però pots relacionar-te i treure'n profit de totes. No hi ha res de dolent a mantenir les opcions obertes. Algunes persones s'estimen més centrar-se en un sol joc, mentre que a tu t'agrada jugar diverses mans alhora. No deixis que altres et facin sentir que necessites canviar, sempre que tinguis la seguretat que les coses van bé.
Balança
Les paraules poden estar carregades denergia, així que vés amb compte amb el que dius i com ho dius. L´estat d´ànim del dia requereix que les persones tinguin un espai per expressar-se. Permet-los que siguin lliures o potser acabis aïllant-te en un racó sense sortida. És com pintar el terra. Has de començar per la part més allunyada de la porta en comptes del revés.
Escorpí
Sigui el que sigui que triïs, tens la força necessària per fer que funcioni, així que deixa d'agonitzar sobre la teva decisió. La gent serà com massilla a les teves mans. El teu enfocament tranquil i diplomàtic tranquil·litza fins i tot a la disputa més acalorada. Pren-te un temps per resoldre els problemes. Tingues confiança en cada moviment que facis. No et preocupis si els altres et miren negativament.
Sagitari
Pots sentir com si algú et donés una bufetada emocional. No reaccions immediatament posant-te a la defensiva. T'anirà molt millor si fas un pas enrere i analitzes la situació abans de concloure que està bé o malament. Els teus sentiments són preciosos i no has de deixar que els altres t'intimideixin. Alhora, no tens dret a intimidar els altres.
Capricornio
Pots tenir la sensació que t'has quedat sense bateria. Pots preguntar-se si el que fas val la pena. No et desesperis. Aviat apareixerà algú que et podrà ajudar a posar-te en marxa. Quan es reiniciï el motor, no hi haurà qui et pari. No tingueu por d'acudir a algú. Ningú sabrà que necessites ajuda a no ser que la demanis.
Aquari
Torna a avaluar allò en què estàs treballant. Si el que estàs buscant és diversió i relaxació, potser les estàs passant de llarg sense ni tan sols adonar-te'n. La diversió que busques és allà, davant teu. Seria millor si t'aprofitessis ara en lloc d'esperar fins a algun moment màgic en què sentis que t'ho has guanyat.
Peixos
Hi ha poder descobrir com ser part de dos equips rivals. Al principi pot semblar una traïció formar part d'un alhora que ajudes l'altre. De fet, t'estàs ajudant a tu en conèixer les dues cares de la situació. Pren les millors qualitats de cadascuna. Quan arribi el moment d'armar el teu equip tindràs tots els secrets necessaris per tenir èxit.