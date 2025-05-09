TELEVISIÓ
Disney+, imparable
La plataforma supera les seves expectatives de creixement i suma 1,4 milions de nous usuaris. El servei d’streaming ja té 126 milions de clients.
En un context marcat per la ferotge competència al mercat de l’streaming, el gegant The Walt Disney Company ha sorprès positivament en anunciar un augment, durant el darrer any, d’1,4 milions de subscriptors a la plataforma Disney+. D’aquesta manera, el servei de continguts audiovisuals sota demanda assoleix un total global de 126 milions de clients, malgrat haver anticipat prèviament una possible disminució d’usuaris.
Aquest resultat ha portat el conseller delegat de la companyia, Bob Iger, segons ha recollit l’agència EFE, a elevar les previsions per a l’exercici fiscal del 2025, destacant el sòlid rendiment del primer semestre i subratllant l’optimisme de l’empresa davant les seves pròximes iniciatives, que inclouen noves estrenes cinematogràfiques, la renovació de l’oferta esportiva amb la plataforma ESPN i una ambiciosa expansió de la seva divisió d’experiències.
“En general, ens mantenim optimistes sobre la direcció de la companyia i les nostres perspectives per a la resta de l’exercici fiscal”, va recalcar el CEO a través d’un comunicat.
En total, The Walt Disney Company va guanyar 5.829 milions de dòlars en el primer semestre fiscal del 2025, xifra que suposa un increment interanual del 208%, amb uns resultats que van superar les expectatives en els seus principals segments de negoci.
A més, va obtenir un benefici net de 3.275 milions de dòlars en el segon trimestre fiscal, és a dir, entre gener i març, després d’haver registrat pèrdues per valor de 20 milions de dòlars durant aquest mateix període l’any passat. “El nostre excel·lent rendiment aquest trimestre, impulsat pels segments d’entreteniment i experiències, subratlla el nostre èxit continu pel que fa al creixement i l’execució de les nostres prioritats estratègiques”, va declarar el director executiu de l’empresa.
D’altra banda, pel que fa als ingressos, la factoria va aconseguir 48.311 milions de dòlars durant aquest primer semestre, un 6% més en comparació interanual, gràcies en part al seu repunt en el segment d’entreteniment. En aquest departament, que engloba les cadenes de televisió generalista, les retransmissions i les pel·lícules, els ingressos van augmentar un 9% respecte al mateix període de l’any anterior, arribant als 21.554 milions de dòlars, gràcies a un catàleg sòlid de films durant l’hivern. La taquilla de pel·lícules com Mufasa: El Rei Lleó o Moana 2, estrenes del 2024, també va impulsar les vendes i els ingressos per llicències o productes derivats, segons va detallar la companyia en el darrer informe fiscal.