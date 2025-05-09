AGENDA
Clàssicand - Lucia di Lammermoor
LA PROPOSTA DEL DIA
CLÀSSICAND - LUCIA DI LAMMERMOOR
Lucia di Lammermoor arriba al ClàssicAnd amb una posada en escena basada en la producció estrenada a Saragossa el novembre del 2024 per J. A. Rechi. Hora: 20.30 h. Parc Central. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
CICLE MATERNITAT I EMOCIONS: DE LA PANXA AL COR
El vincle amb la teva criatura: claus per a una criança conscient. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinatal. Una proposta dins del cicle de maternitat i emocions. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
XERRADA - TALLER TÈCNICA ESTRUCTURAL
Descobreix la tècnica estructural en directe: entén-la, observa-la i experimenta-la en el teu propi cos. Amb Jordi Puig i Raquel Camacho. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES D’ANDORRA
18 h: espectacle itinerant
19.30 h: Cia La Buffa, Ni fú ni fá. Centre Cultural la Llacuna
21 h: Les nouveaux Nez, Trémolo sur la Chaloupe. Teatre Comunal.
23 h: Cia. Tengo una idea, Tanga. La Fada Ignorant.
MÚSICA
CONCERT DEFORMES MUSICALS
Actuació d’electrònica en directe amb Fonorama, grup compost per Lluís Casahuga, Kic Barroc i Toni Gibert. Hora: 20 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.
FIRES I MERCATS
VIDE DRESSING
Aquest esdeveniment és una de les cites més esperades de la primavera i la tardor. Un mercat de segona mà on trobaràs roba, sabates, complements i accessoris amb molt d’estil… i una segona vida! Hora: de 10 a 20 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.
EXPOSICIONS
‘JO SOC LA VIDA’, DE CHIQUIS NOVIS
Exposició de fotografia de Chiquis Novis. Vestíbul del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria. Fins al 16 de maig.