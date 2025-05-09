AGENDA

Clàssicand - Lucia di Lammermoor

Classicand

LA PROPOSTA DEL DIA

CLÀSSICAND - LUCIA DI LAMMERMOOR

Lucia di Lammermoor arriba al ClàssicAnd amb una posada en escena basada en la producció estrenada a Saragossa el novembre del 2024 per J. A. Rechi. Hora: 20.30 h. Parc Central. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

CICLE MATERNITAT I EMOCIONS: DE LA PANXA AL COR

El vincle amb la teva criatura: claus per a una criança conscient. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinatal. Una proposta dins del cicle de maternitat i emocions. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

XERRADA - TALLER TÈCNICA ESTRUCTURAL

Descobreix la tècnica estructural en directe: entén-la, observa-la i experimenta-la en el teu propi cos. Amb Jordi Puig i Raquel Camacho. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TEATRE I DANSA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES D’ANDORRA

18 h: espectacle itinerant

19.30 h: Cia La Buffa, Ni fú ni fá. Centre Cultural la Llacuna

21 h: Les nouveaux Nez, Trémolo sur la Chaloupe. Teatre Comunal.

23 h: Cia. Tengo una idea, Tanga. La Fada Ignorant.

MÚSICA

CONCERT DEFORMES MUSICALS

Actuació d’electrònica en directe amb Fonorama, grup compost per Lluís Casahuga, Kic Barroc i Toni Gibert. Hora: 20 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.

FIRES I MERCATS

VIDE DRESSING

Aquest esdeveniment és una de les cites més esperades de la primavera i la tardor. Un mercat de segona mà on trobaràs roba, sabates, complements i accessoris amb molt d’estil… i una segona vida! Hora: de 10 a 20 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIONS

‘JO SOC LA VIDA’, DE CHIQUIS NOVIS

Exposició de fotografia de Chiquis Novis. Vestíbul del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria. Fins al 16 de maig.

