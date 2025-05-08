HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Hi ha una combinació única d'energies a l'aire que t'insta a combinar els teus poders psíquics amb la teva capacitat per organitzar-te. El teu sentit dels negocis és molt agut i entens les persones i les seves tendències generals. Instintivament coneixes els motius que hi ha darrere de les accions, així que aprofita't d'això perquè les coses funcionin eficaçment per a tu.
Taure
Tens una gran capacitat per transformar la teva vida. Hi ha moltes opcions disponibles per a tu, encara que no ho sembli. L'obstacle més gran que t'atura és l'estat emocional de la teva ment. Els teus sentiments podrien ser sensibles ara, fent que sentis inseguretat sobre linici dels canvis que saps que són necessaris per al teu avenç.
Bessons
Els teus costats masculí i femení pot estar dient coses totalment diferents avui, però aquesta situació no és necessàriament dolenta. Pots aprendre molt de les dues parts del teu ésser. Pren els aspectes més útils de cadascuna i dirigeix-los cap a l'èxit dels teus objectius. És necessari un delicat equilibri entre donar i rebre.
Cranc
Lliura una part del projecte a algú que creus que està més qualificat per gestionar la situació. No té sentit que tractis de fer tot tu tot sol quan saps que una altra persona és més adequada per a la tasca. Avui reclama una mà ferma i pacient. Si no creus que tens aquestes habilitats, admet-ho. Et guanyaràs més respecte per delegar que per intentar sortir del pas.
Lleó
Pots sentir-te emocionalment bé, però com més t'expresses més crítics es tornen els altres pel que fa a la teva sensibilitat. Per desgràcia, és possible que et callis davant d'aquestes circumstàncies. Aferra't al fet que tens una cosa valuosa per ensenyar que els altres no estan disposats a aprendre. Tracta de no prendre-t'ho com una cosa personal.
Verge
Aprofita els recursos interns. Escolta els teus sentiments més profunds i forts i pren-te les coses amb calma. Planifica les teves accions i considera les emocions dels altres abans de fer el primer pas. Aprofita les pauses del dia. Gaudeix del descans i aprofita el temps per planificar el futur en lloc d'actuar precipitadament i fer la propera tasca corrent.
Balança
Les coses haurien de sortir molt bé mentre hagis fet la feina de preparació necessària per tenir èxit. La paella és calenta i és el moment dafegir els ingredients. Si heu fet la feina preliminar, el següent pas serà fàcil. Si t'has oblidat de cuidar aquests detalls, acabaràs fent moltes coses diferents alhora.
Escorpí
Pot ser que la teva enginyosa i social actitud no sigui apreciada atès l'estat d'ànim emocional i sobri del dia. Tu ajustes el teu equip per reflectir els patrons de temps actuals. Si et vesteixes de seda, no seràs molt feliç quan plogui i no tinguis amb què protegir-te. Considera aquesta possibilitat quan avui entris en una habitació plena de gent. Quin és l?estat d?ànim? Com pots encaixar-lo i aixecar-lo?
Sagitari
Les teves emocions poden estar avui a la vista, i és possible que actuïs precipitadament per la manera com et sents. Adona't que hi ha gent que no pot apreciar aquest comportament. Deixa que les teves emocions siguin un actiu que ajudi a alimentar la teva passió, però no deixis que et dominin del tot. Tempera les teves accions amb el teu autodomini i aconseguiràs superar el dia.
Capricornio
Avui et pots sentir fora de lloc. La bona notícia és que gràcies a la teva naturalesa flexible i adaptable, pots aconseguir connectar amb la gent després que donis els passos necessaris per guanyar-te-la. Tingues paciència i comprensió mentre aprens un nou conjunt de normes i coneixes un nou grup de persones amb els seus propis hàbits i forma de comportar-se.
Aquari
De cop pots experimentar una explosió d'energia emocional que suposi un obstacle per als teus plans. No et sorprenguis si de sobte et plores per alguna cosa que normalment ni tan sols et pertorba. De vegades és important deixar que les emocions flueixin. Sigues lliure per compartir els teus sentiments. No tractis d'amagar-los.
Peixos
Seu i rep en lloc de tractar de fer que les coses succeeixin imposant la teva voluntat. Sempre estàs prenent decisions i dirigint la teva energia cap a l'exterior. Pensa en maneres perquè puguis dirigir la teva energia cap a dins i veure com això atrau la gent fins a tu. Almenys aprendràs alguna cosa sobre tu en prestar més atenció als teus pensaments i emocions.