TELEVISIÓ
El joc s’acaba
Netflix ho té tot a punt per a l’estrena de la tercera i última temporada d’‘El juego del calamar’, el 27 de juny. La plataforma ha presentat un primer tràiler i diverses imatges.
El pròxim 27 de juny arriba a Netflix la tercera i última temporada de la sèrie més vista de la seva història: El juego del calamar. Després d’estrenar, el 26 de desembre passat, la segona entrega, en menys de sis mesos es coneixerà el destí que li espera al jugador 456, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), dins del sagnant joc. Un final del qual la plataforma acaba de mostrar un avançament amb un tràiler i diverses imatges.
La tercera entrega reprèn la història després que la revolta que va organitzar Gi-hun contra els organitzadors resultés fallida. D’aquesta manera, el jugador 456 torna a la sala amb la resta de jugadors dins d’un dels taüts clàssics per als eliminats. L’única diferència és que ell segueix viu. Destrossat per la mort del seu amic Jung-bae, el jugador 390, i enfurismat per la traïció d’El Líder, el jugador 001, Gi-hun està decidit a acabar amb els jocs d’una vegada per totes.
La sèrie es manté com la més vista de la història del servei d’streaming
Al tràiler es pot veure com el joc es posa en marxa de nou amb diferents proves. Una de boles de colors dividirà els jugadors en dos bàndols, separant així Geum-ha i Yong-sik, mare i fill. D’altra banda, el detectiu Hwang Jun-ho no es dona per vençut en la seva recerca de l’illa i finalment sembla haver trobat una pista clau. Al seu torn, Jun-hee, la jugadora 222, apareix plorant mentre de fons s’escolta el plor d’un nadó, fet que sembla indicar que donarà a llum aviat.
La trama es reprèn després de l’intent fallit de revolta per part de Gi-hun
El creador de la ficció, Hwang Dong-hyuk, que des d’un primer moment va concebre l’exitosa sèrie com una història única de tres temporades, ha comentat que aquesta tercera entrega “explorarà realment aquesta sensació de pèrdua i fracàs, aquesta culpa que pesa sobre Gi-hun”.
La primera temporada, estrenada el setembre del 2021, es manté com la més vista de Netflix amb un total de 265,2 milions de visualitzacions. El segon lliurament va sumar 192,6 milions, col·locant-se en el tercer lloc del rànquing global.