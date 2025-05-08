AGENDA
Festival internacional de Pallasses d'Andorra
LA PROPOSTA DEL DIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES D’ANDORRA
Alba Sarraute & Co: Yukali, espectacle de cafè-teatre, una història narrada per Godotte, acompanyada d’un músic en el seu recorregut. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
LLIBRES
PRESENTACIÓ I FIRMA DEL LLIBRE ‘EL FIL DE LA VIDA’
L’escriptor Francesc Xavier Ambròs i Huguet presentarà El fil de la vida, el recull de contes amb què va guanyar el Premi MoraBanc de contes. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘UN COR FURTIU’, DE XAVIER PLA
Presentació d’aquesta fascinant biografia del més prolífic i polèmic escriptor de les lletres catalanes, Josep Pla, de la mà del seu net Xavier Pla, acompanyat del director de cine Marc Recha. Un acte conduït per Roser Suñé. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘SAPS COM CUIDAR DE VERITAT LA PELL INFANTIL?’
En aquesta trobada Valérie Bizot, doctora en bioquímica i especialista en ceràmides, revelarà els secrets per mantenir una pell sana i forta. Hora: 16.30 h. KIDS Internacional Preschool. Andorra la Vella.
CINEMA
CICLE DE PEL·LÍCULES DE L’ALIANÇA ANDORRANO-FRANCESA
Projecció del film Ma mère, dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
TEATRE
DANSA AMB ‘JARANA’
Es tracta d’una proposta que dona continuïtat al treball coreogràfic que la companyia Laia Santanach porta investigant des del 2018. Hora: 21 h. Sala de festes d’Encamp.
ESPECTACLES
‘AMOR EN TEMPS DE LIKE’
Amor en temps de like és una teràpia de grup camuflada de comèdia. Hora: 20.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.