TELEVISIÓ
Sacsejada a Hollywood
L’Amenaça de Trump d’imposar un aranzel a totes les creacions audiovisuals produïdes fora dels EUA genera inquietud entre les principals plataformes.
La darrera proposta del president dels EUA, Donald Trump, d’imposar un aranzel del 100% a les pel·lícules produïdes fora del país ha sacsejat el sector audiovisual nord-americà i ha encès les alarmes a les principals plataformes d’streaming, com Netflix, Disney+, Prime Video o Warner Bros. Discovery. Tot i que la mesura encara no s’ha implementat formalment, el simple anunci va provocar dilluns una caiguda immediata de les accions d’aquestes i altres empreses, amb descensos superiors al 8% en alguns casos, i ha generat una onada d’incertesa sobre el futur de la producció i distribució de continguts digitals.
Trump justifica l’aranzel com una resposta a les polítiques fiscals d’altres països, especialment el Regne Unit i el Canadà, que ofereixen incentius per atreure rodatges i produccions audiovisuals. Segons ell, aquestes pràctiques amenacen la indústria cinematogràfica dels Estats Units. En qualsevol cas, la manca de detalls sobre com s’aplicaria aquest impost ha generat confusió i preocupació entre els professionals del sector.
La mesura es podria traduir en un increment dels preus per al client final
Les plataformes, que depenen en gran manera de produccions internacionals per satisfer la demanda global, es veurien especialment afectades. La imposició d’un aranzel podria augmentar els costos de producció i distribució, la qual cosa podria traduir-se en un increment dels preus per als consumidors o en una reducció de l’oferta de continguts. A més, la incertesa generada per aquesta proposta ja ha començat a afectar la planificació de produccions futures, que han començat a reconsiderar localitzacions i pressupostos.
Aquesta iniciativa s’inscriu en una àmplia bateria de mesures proteccionistes adoptades per l’administració Trump en aquest segon mandat, les quals han afectat diversos sectors de l’economia. En el cas de la indústria audiovisual, però, molts experts qüestionen l’eficàcia d’aquestes polítiques. En concret, han asssenyalat que podrien tenir l’efecte contrari al desitjat, desincentivant la producció i reduint la competitivitat global del mercat de l’entreteniment cinematogràfic i televisiu.
Mentrestant, els usuaris podrien veure’s afectats per una oferta més limitada i preus més elevats per part dels seus serveis d’streaming preferits. La comunitat internacional, per la seva banda, observa amb preocupació aquestes mesures, que podrien desencadenar represàlies i tensions comercials addicionals. La proposta d’aranzels al cinema de Donald Trump ha obert un nou front de debat sobre el futur de la producció audiovisual nord-americana en un món cada cop més globalitzat i interconnectat.