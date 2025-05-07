HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Tens propensió a sentir suport, encara que potser aquest suport estigui ocult als llocs més inesperats. No deixis de comptar amb ningú. Fins i tot els comentaris més càustics tenen un toc de sensibilitat i un pensament progressista que et pot ajudar molt. Hi ha força en la veritat emocional, fins i tot si no vols escoltar-la. Les píndoles amargues poden ser difícils d'empassar, però poden ser bones per a tu.
Taure
Tothom al teu voltant pot estar prenent la iniciativa de començar alguna cosa nova i tens sensació que tu també vols fer-ho només perquè ho fan tots els altres Tens una tendència a actuar precipitadament en un esforç per demostrar que controles la situació.
Bessons
Estàs tractant de protegir-te en amagar una part de la teva personalitat als altres. Aquest lloc especial de la teva ànima que ocultes dels altres és probablement el més bonic, ja que ho cuides molt. No renunciïs a aquest tros de tu amb tanta facilitat. Conserva aquest lloc pristi i delicat per a algú que s'ho mereixi.
Cranc
Encara que algunes persones puguin pensar que vas a la lluna a l'hora de les decisions i compromisos, avui pot ser que tinguin un altre punt de vista. No et sorprenguis si els altres es passen al teu costat un cop escoltin la teva versió dels fets. D'alguna manera totes les peces encaixen com tu sabies que ho farien. Els que dubtaven de tu es quedaran gratament sorpresos.
Lleó
Pot ser difícil trobar la base física i mental. La teva ment pot estar embolicada per un núvol o una mena de túnel del temps imaginari, així que vés amb compte amb com procedir. El teu cap està en una altra dimensió i no li prestes prou atenció al que tens al davant. Deixa de competir i permet-li a la teva ment vagar a un lloc on sigui segur fer-ho.
Verge
T'agrada reciclar a casa teva i al teu lloc de treball. Sigues part de la solució i no del problema recollint després d'acabar el que facis i assegurant-te que no estàs deixant un caos on sigui que vagis. L'estat mediambiental és una preocupació creixent. Depèn de cada individu marcar la diferència.
Balança
La font de la teva frustració poden ser la gent que sembla sensible i honrada però que actua i parla agressivament. Tracta de no deixar-te enganyar per aquells que contínuament ofereixen una imatge però que es comporten de manera diferent. Mantingues la guàrdia. No perdis el teu temps donant a la gent més oportunitats de les que es mereixen.
Escorpí
Diverteix-te amb la gent avui. Parlen de les fantasies amb què somien convertint-se en realitat en els propers anys. Les teves emocions estan fortament vinculades a la teva imaginació. Podries posar-te a la defensiva quan algú comenci a veure defectes als teus somnis. Fes servir la teva intel·ligència per defensar-te a tu i als ideals que desitges viure en el futur.
Sagitari
El romanç és a la part superior de la teva llista de prioritats avui. Una conversa profunda pot tenir lloc amb la teva parella, potser per ordenar els sentiments sobre la relació. Altres assumptes dinterès per a tots dos podrien sorgir, i això és un bon auguri per al teu futur. No cedeixis a la temptació dassenyalar els defectes de la teva parella.
Capricornio
Trobar les respostes que busques és més fàcil quan adoptes una posició més ferma sobre on et trobes ara i on vols ser més tard. Si continues tenint dubtes i dubtant sobre quin camí seguir, d'altres es poden aprofitar de tu. Tens la força i la potència necessàries per alimentar els teus desitjos. És hora de posar-los en funcionament.
Aquari
Gairebé has arribat a un objectiu important. No et donis deixes vèncer. Aquest és el moment de posar-se a tota marxa i començar a moure's molt més ràpidament que abans. Les teves emocions poden resultar il·lògiques quan es fonen amb les teves fantasies més recurrents. Fes tot el que puguis per mantenir-te en el camí, mirant endavant en comptes de enrere. Sempre pots canviar de rumb després.
Peixos
Aquest és un bon moment per prendre decisions que uneixin les teves necessitats de practicitat i el desig de llibertat emocional. És important per a la teva salut mental que tinguis fe en les teves fantasies i la teva capacitat per veure-les convertides en realitat. Hi ha un portal especial obert avui que porta escrit el teu nom.