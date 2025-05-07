AGENDA
'Llaç humà contra el càncer'
Jornades per difondre les noves opcions teràpeutiques per combatre el càncer. Per aquest motiu és farà un llaç humà contra el càncer. Hora: 10.30 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS ESTUDIS D’EMPRESA
La Universitat d’Andorra farà una sessió informativa en format virtual per fer conèixer el bàtxelor en Administració d’empreses i el diploma professional avançat (DPA) en Comptabilitat i administració entre els futurs estudiants i les seves famílies. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.CINEMA
El Cineclub de les Valls projectà la pel·lícula Crossing, de Levan Akin. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
‘PER AMOR A L’ART’. XERRADES D’ART 18A EDICIÓ
Per amor a l’art és un espai obert a tothom, especialment a les persones que vulguin atansar-se al món de l’art en un ambient distès. Hora: 20 h. Taller tèxtil i de vidres. Escaldes-Engordany.
‘JO SOC LA VIDA’, DE CHIQUIS NOVIS
Exposició fotogràfica per transmetre a la ciutadania les noves opcions teràpeutiques per combatre el càncer. Exposició de Chiquis Novis. Vestíbul del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria. Fins al 16 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia.
MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘CAEE 2005-2025’
Per celebrar els 20 anys de la creació del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) repassarem en aquesta exposició la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.