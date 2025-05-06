AGENDA
'La promesse de l'aube'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LA PROMESSE DE L’AUBE’
Romain Gary relata la seva joventut, el seu desarrelament, la seva relació amb la mare que el va criar sola. Ella somia en la grandesa per al seu fill . Ell mai deixarà d’intentar complir aquest somni. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
CONFERÈNCIES
‘OLOR DE SOBRE, JOVES, CULTURA I LLIBERTAT A L’ANDORRA DELS ANYS 70’
Xerrada a càrrec de Roser Porta Espluga, periodista i ensenyant. Hora: 19 h. Era del Raser. Ordino.
TAULA RODONA
Nous abordatges terapèutics del càncer: el paper de la microbiota. A càrrec del Dr. Climent, el Dr. Manel Juan (Hospital Clínic) i la Dra. Cristina Royo (SAAS). Hora: 19 h. Sala Sergi Mas (casa comuna). Sant Julià de Lòria.
TALLERS
‘MENTS INQUIETES: VEURE AMB CLAREDAT: EL TAROT I L’AUTOCONEIXEMENT’
Amb Edu, Helena i Esther Sánchez, tarotista i mestra en registres akàshics, reiki i sanació quàntica. Una trobada per explorar el tarot com a eina d’autoconeixement. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EN LÍNIA
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MÀSTER EN EDUCACIÓ
La Universitat d’Andorra farà una sessió informativa en format virtual per fer conèixer el màster en Educació entre els futurs estudiants i les seves famílies. Per resoldre qualsevol dubte o incidència a l’hora de connectar-s’hi, contacteu amb: suport@uda.ad. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent en què l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.