HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podeu rebre bones notícies. Si no les reps avui, potser les rebes molt aviat. Siguin les que siguin haurien de fer-te molt feliç i provocar que romanguis amb inquietud. Probablement voldràs fer una passejada ràpida pel veïnat per cremar part de l'energia. Això et podria posar en un espai optimista de cara al futur.
Taure
Pot resultar difícil que qualsevol cosa retingui la teva atenció avui. La teva ment es pot distreure fàcilment, i és possible que no tinguis paciència per bregar amb les situacions que se't presentin. Esforça't per esperar que algú acabi de parlar abans d'aportar el teu granet de sorra.
Bessons
La teva ment pot servir als altres avui. T'han anat molt bé en certes coses i penses en compartir la teva bona fortuna d'alguna manera. Un amic pot tenir idees quant a grups en què podries involucrar-te. Abans de comprometre't a res, assegura't que realment ho vols fer. No vols que se't confiï alguna cosa i després defraudar algú.
Cranc
Els assumptes laborals probablement et van bé, però potser no tinguis la seguretat de si vols continuar per aquest camí. Podries considerar altres opcions, potser algunes que sempre has volgut provar, però que mai no has estat en condicions de fer-ho. No pensis que has de decidir ara. Tens un munt de temps. No facis res fins que tinguis seguretat de què fer.itual de les coses més del que t'oposes a la seva naturalesa racional.
Lleó
Teniu previst assistir a una conferència o taller? Aquest és un bon dia per fer-ho. La teva ment i emocions estan treballant juntes per donar idees. El teu sentit comú està funcionant a un nivell molt alt, així que també és un bon dia per prendre decisions pràctiques. La comunicació amb els que comparteixen els teus interessos ha de ser alhora gratificant i enriquidora.
Verge
La inspiració i les idees que t'arriben a través dels somnis podrien donar-te l'impuls que necessites per aconseguir canalitzar la teva carrera. És possible que hagis estat donant voltes a diferents idees per un temps, però el que aprenguis avui podria motivar-te a actuar. Formula una estratègia abans de començar.
Balança
La comunicació amb la teva parella podria ser més psíquica que verbal, encara que la conversació hauria de ser sincera, honesta i gratificant. Compartiràs els teus sentiments i idees obtingudes a partir de la lectura. El tema de viatjar plegats pot sorgir. Un sentit més gran d'unitat i comprensió podria ser el resultat de tot això.
Escorpí
Idees per a projectes creatius que puguin guanyar més diners podrien assaltar la teva ment. És possible que tinguis dificultats per anotar-les totes i que no se t'oblidi cap. Les converses amb amics o parella podrien donar-te més idees en lloc de retallar la llista. Deixa que apareguin més per ara. Els pots treure sentit més tard.
Sagitari
El romanç és a la part superior de la teva llista de prioritats avui. Una conversa profunda pot tenir lloc amb la teva parella, potser per ordenar els sentiments sobre la relació. Altres assumptes dinterès per a tots dos podrien sorgir, i això és un bon auguri per al teu futur. No cedeixis a la temptació dassenyalar els defectes de la teva parella.
Capricornio
Els visitants més joves trauran avui el millor de tu. Has preparat un àpat deliciós per als teus hostes? Quan vols, pots ser un gran amfitrió i ser capaç de mantenir els teus convidats entretinguts i captivats. Per la seva banda, resulten ser una companyia completament agradable.
Aquari
Avui una organització dedicada a la recerca espiritual pot obrir les portes al teu veïnat. Això pot ser de gran interès per a tu i la teva parella. És possible que vulguis anar a veure el lloc. Podries conèixer noves i interessants persones, escoltar algunes idees fascinants, i potser descobrir alguns nous llibres.
Peixos
Avui necessites fer-hi front a problemes financers. Pots haver de buscar una mica de diners extra al teu compte bancari o pressupost. És probable que no sigui una gran suma, però prou com per marcar la diferència per a tu ara. Encarrega't d'això i després passa una nit tranquil·la a casa.