Anul·lació sobtada
cbs cancel·la de sorpresa ‘The Equalizer’ poc abans de l’emissió de l’últim capítol de la cinquena temporada. La decisió deixa la sèrie sense possibilitat de tancar les trames.
CBS ha deixat glaçats els seguidors de The Equalizer amb l’anunci inesperat de la cancel·lació de la sèrie, just abans de l’emissió de l’últim capítol de la cinquena temporada. La cadena ha decidit posar el punt final a una de les seves produccions més emblemàtiques dels últims anys, sense donar marge ni a una temporada de comiat ni a una resolució formal de les trames. La notícia arriba en plena època de renovacions i cancel·lacions als EUA, però el cas de The Equalizer ha destacat per la brusquedat: només 48 hores abans del que serà, ara sí, el desenllaç definitiu.
Tot i que la sèrie feia mesos que estava en territori incert, amb especulacions sobre una possible temporada final més curta, CBS ha decidit tallar de soca-rel qualsevol continuïtat. Fonts del sector apunten que es va discutir la possibilitat de fer una sisena temporada de tretze episodis, però les negociacions no van arribar a bon port. També s’ha descartat del tot el desenvolupament d’un spin-off protagonitzat per Titus Welliver. Aquest moviment s’inscriu en una estratègia més prudent per part de la cadena, que ha mostrat reticències a renovar produccions de pressupost elevat o poc rendibles.
Queen Latifah, protagonista i ànima del projecte, ha reaccionat públicament amb elegància i contundència, deixant anar una promesa directa als seguidors: “Tornaré aviat a repartir llenya.” La seva interpretació de Robyn McCall ha estat clau per donar una nova vida a un clàssic dels anys vuitanta, amb una visió moderna i plena d’acció.
The Equalizer es va estrenar el 2021 com una revisió contemporània de la sèrie original, però amb un enfocament totalment desvinculat dels films de Denzel Washington. El reboot se centra en una exagent de la CIA amb un fort sentit de la justícia, capaç d’intervenir allà on les institucions fallen. A Andorra, la cinquena temporada es pot veure des del mes de març a Calle 13.
