TELEVISIÓ
‘Shogun’: retorn a punt
L’exitosa sèrie de FX, que aquí es pot veure a Disney+, anuncia la renovació per a una segona temporada. Es preveu que el rodatge comenci el gener de 2026.
Shogun, l’aclamada sèrie de FX que aquí es pot veure a través de Disney+, ha confirmat la renovació per a una segona temporada. La ficció, basada en la novel·la homònima de James Clavell, ha fixat a més la data d’inici del rodatge. En concret, la gravació dels nous capítols començarà el gener del 2026 a Vancouver.
En la primera temporada, Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) va lluitar per sobreviure mentre els seus enemics del consell de regents s’unien contra ell. Quan un misteriós vaixell europeu va aparèixer abandonat en un poble proper, el seu pilot anglès, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), va compartir amb Toranaga secrets estratègics vitals que van inclinar la balança del poder a favor seu i li van permetre guanyar una guerra civil que marcaria un segle.
La segona tanda de capítols té lloc deu anys després dels esdeveniments de la primera temporada, i continua la saga inspirada en fets històrics d’aquests dos homes de mons diferents els destins dels quals estan indissolublement entrellaçats.
Justin Marks i Rachel Kondo són els productors executius juntament amb Michaela Clavell, Edward L. McDonnell i Michael De Luca. Hiroyuki Sanada tornarà a interpretar Toranaga i exercirà de productor executiu en la segona temporada. Cosmo Jarvis també reprendrà el paper com a Blackthorne i serà coproductor.
La primera temporada va guanyar 18 Emmy, cosa que va suposar un rècord d’aquests guardons per a una sèrie en una sola entrega. Sanada es va convertir en el primer intèrpret japonès en guanyar l’Emmy al millor actor protagonista, i Anna Sawai va fer història en ser la primera actriu d’ascendència asiàtica en obtenir el premi a la millor actriu principal.