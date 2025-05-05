AGENDA
XERRADES
‘SESSIÓ INFORMATIVA DEL BÀTXELOR EN INFORMÀTICA (EN LÍNIA)’
Sessió informativa en format virtual per fer conèixer el bàtxelor en Informàtica entre els futurs estudiants i les seves famílies. La sessió es farà a través de la plataforma Zoom, seguint l’enllaç indicat. Per poder resoldre qualsevol dubte o incidència a l’hora de connectar-s’hi, contacteu amb: suport@uda.ad. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
XERRADA PER A LA GENT GRAN ‘MENT SANA, VIDA SANA’. CICLE ‘CUIDA LA TEVA SALUT’
Els objectius d’aquesta xerrad per a la gent gran són: proporcionar estratègies per mantenir una salut mental positiva, gestionar l’estrès i l’ansietat, reforçar la importància de les connexions socials i el suport emocional, practicar activitats de relaxació i mindfulness. Els ponents seran psicòlegs del servei “Envelliment i Salut”. Hora: 11.30 h. La Valireta d’Encamp.
ACTIVITATS
‘MEDITACIÓ PER LA PAU’
Pregàries senzilles i poderoses per la pau al món, acompanyades de consells budistes pràctics per desenvolupar la nostra pau interior amb el mestre Drac. Palacios. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Esclades-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART’
Un recorregut immersiu al voltant d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE’
Repassarem la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra en què trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions de Govern. Fins al 24 de juny.