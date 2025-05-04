CARTELLERA

Thunderbolts*

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Until Dawn 12.30 15.30 17.45 20.00 22.15

El contable 2 12.15** 16.00** 19.00** 21.45**

Parenostre 16.15 18.15

Confidencial (Black Bag) 20.15 22.15

El casoplón 11.30 15.30 17.30 19.30

Amateur 12.00 16.00 19.45 22.15

Una película de Minecraft 12.00 15.45 17.45

Los pecadores 21.30

Un funeral de locos 18.15 20.15

A working man 22.15

Blancanieves 11.45

CINEMES GUIU

El casoplón 19.00

Muy lejos 19.15

Parenostre 17.00

