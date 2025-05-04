TELEVISIÓ
La sèrie que mai va ser
Disney i Lucasfilm van considerar una ficció sobre els orígens de l’Emperador Palpatine de ‘Star Wars’, però el projecte es va cancel·lar per divergències creatives.
Star Wars busca redreçar el rumb del seu univers cinematogràfic i televisiu. Lucasfilm treballa en el retorn de la saga a la gran pantalla, i ha aprofitat la reestrena de Star Wars: Episodi III – La venjança dels Sith per presentar diverses novetats.
Arran de l’èxit d’aquesta reestrena, l’actor Ian McDiarmid ha tornat a reflexionar sobre la seva icònica interpretació del temible Emperador Palpatine, un dels antagonistes més emblemàtics de l’univers galàctic. El personatge ha marcat la seva carrera durant més de quaranta anys, sumant un total de sis pel·lícules.
Tot i la fascinació pel personatge, McDiarmid mai va rebre informació addicional que pogués enriquir la seva interpretació. Ara bé, Disney i Lucasfilm van treballar durant un temps en una sèrie en què ell havia de ser protagonista absolut.
En una entrevista recent amb Variety, l’actor va explicar que, segons la seva experiència, les converses sobre el rerefons del personatge eren escasses. “L’únic que sabia era que Palpatine havia d’assassinar Darth Plagueis per aconseguir el poder. Fora d’això, res més. Amb George Lucas, realment no es parlava gaire. Arribaves i es rodava”, va confessar l’intèrpret.
El més curiós és que, per tal d’explicar el rerafons del personatge, Disney va arribar a desenvolupar un projecte que havia d’explicar l’origen i ascens de Palpatine. El 2019 van circular filtracions creïbles sobre una sèrie centrada en l’Emperador i pensada per a Disney+. Aquesta ficció pretenia explorar la seva ascensió i domini, aprofundint en la seva capacitat de manipulació, amb una atenció especial a la seva relació amb Plagueis.
McDiarmid va revelar que la sèrie es va cancel·lar per diferències creatives i problemes de producció. Tot i generar expectatives, el projecte no es va arribar a materialitzar, i a Lucasfilm van preferir apostar per altres idees.
Durant la conversa, l’actor també va destacar com les produccions de Star Wars estaven marcades per una gran pressió a causa de la magnitud dels projectes. “Aquests films triguen molt a fer-se i la pressió és enorme. Per descomptat, George ho controlava tot. Tenia el cap ocupat amb mil coses. Tot i ser molt meticulós amb el càsting, un cop escollit l’elenc, li agradava anar per feina”, va afegir.