HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Vés a veure una pel·lícula que hagis volgut veure des de fa setmanes. Serà més feliç en una realitat que no sigui necessàriament la teva. Els escenaris de fantasia i il·lusió són els que ara encoratgen les teves capacitats imaginatives. Aneu amb compte amb deixar que forts problemes emocionals que no tenen res a veure amb tu t'oprimeixin.
Taure
És possible que t'enfrontis a una elecció entre dues realitats diferents. Amics i familiars estan escollint partit mentre tu no et decideixes. Ets capaç d'entendre els dos costats de la qüestió, per això t'és difícil dedicar la teva energia a un de sol. Potser vols servir de pont entre els dos camps.
Bessons
Aneu amb compte amb deixar que la vostra imaginació voli lluny amb les vostres emocions. Els grans escenaris que construeixes al teu cap poden trencar-te el cor si no aconsegueixes els teus objectius. Hi ha un to realista avui que et demana serietat i pragmatisme, sobretot quan es tracta dels teus sentiments.
Cranc
El teu cor és al lloc correcte avui, però d'alguna manera et resulta difícil executar les coses que vols fer. Els projectes dart i música són especialment difícils per a tu ara. Requereixen un enfocament més cerebral del que volguessis admetre. Potser t'atreu la naturalesa espiritual de les coses més del que t'oposes a la seva naturalesa racional.
Lleó
Si sents resistència o frustració en una àrea determinada, has de prendre això com un senyal que has de seguir una ruta nova. Les coses han de fluir sense problemes i amb facilitat.
Verge
Deixa't portar per la teva naturalesa sensual avui. Aquesta part del teu ésser no s'expressa amb regularitat. Surt a fer un llarg passeig amb algú a qui estimis. Encén algunes espelmes a la teva habitació o pren un bany calent. Els sabors i les olors et resultaran molt poderosos. Gaudiu d'un sopar romàntic per a dos.
Balança
Pots sentir un estira-i-arronsa. En un moment sents que t'has d'asseure a esperar que les coses surtin com vols, i la propera vegada sents la necessitat de posar-te en moviment. La vida és un equilibri delicat entre aquestes dues maneres d'actuar. Cap de les maneres és més correcta així que reconeix i honra totes dues.
Escorpí
Pots experimentar algunes emocions crues avui i les has d'utilitzar com a aliades, no com a enemigues. El teu cor pot sentir-se una mica maltractat, així que fes el que puguis per mimar-ho. Aneu amb compte amb deixar que els altres s'acostin massa si simplement no saben com actuar a prop d'una cosa tan fràgil i pura. Protegeix-te tant com puguis.
Sagitari
La inquietud molesta que experimentes avui és simplement un recordatori que és important començar a participar en projectes d'art o projectes musicals que et facin feliç. Aprèn de les persones que no tinguin por de perseguir els somnis. No et preocupis gaire pel que altres persones pensin de la teva feina. Ara és important fer aquestes coses per a tu i per a tu.
Capricornio
Les persones poden confiar en tu de moltes maneres avui, així que vés amb compte amb no decebre ningú. Pots tenir la sensació que hi ha jutges avaluant el teu acompliment. Tracta de no deixar-te endur per aquest concepte. El més important és que facis tot el que puguis, no necessàriament que aconsegueixis la perfecció.
Aquari
Tracta que no t'atrapi el foc creuat d'una acalorada batalla emocional. La teva naturalesa alegre i amant de la llibertat és massa preciosa per ser tacada per paraules i emocions abrasives. Si les coses comencen a encendre's, erigeix un mur de protecció mental. Aquestes persones poden estar massa atrapades pel seu propi drama per veure com les seves accions afecten les persones del seu entorn.
Peixos
Has de sentir-te emocionalment estable avui, però és possible que sentis una mica d'inseguretat quan es tracta d'informació. Algú està desafiant la teva manera de pensar i exigint-te que facis un pas més malgrat aquesta inseguretat. Ets feliç a la part de la branca que és molt més gruixuda i estable. Sigues lliure de romandre-hi si sents incomoditat arriscant-te ara.