AGENDA
Modigliani Quartet-ClàssicAnd
SORTIDES
SORTIDA GUIADA A LA FARGA DEL MADRIU
Amb motiu de la commemoració del tercer aniversari de la Diada de la Ruta al Ferro als Pirineus, us convidem a una sortida guiada per l’itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu que inclou el Circuit d’Interpretació de la Farga del Madriu. Hora: 9 h. Circuit de les Fonts. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
MODIGLIANI QUARTET - CLÀSSICAND
Aquest prestigiós conjunt de corda francès interpretarà un repertori captivador que fusiona obres clàssiques i contemporànies, amb les quals demostra la seva tècnica impecable i una gran expressivitat. Hora: 17 h. Parc Central. Andorra la Vella..
MARIA SOLER, RAFAEL SERRALLET I LUIS FERNÁNDEZ - CLÀSSICAND
La mezzosoprano Maria Soler, el guitarrista Rafael Serrallet i el clarinetista Luis Fernández s’uneixen en un recital a l’Església de Sant Martí de la Cortinada, un entorn únic on la música clàssica es fusiona amb el patrimoni andorrà. Hora: 12 h. Església Sant Martí de la Cortinada. Ordino.
EXPOSICIONS
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
L’exposició Una mirada sostenible vol traslladar aquesta manera de veure el món, aquest prisma que abraça tots els aspectes de la vida, a través de l’òptica fotogràfica. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la moto. Canillo. Fins el 31 de desembre.
‘TRANSITORI’ DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat així com d’actuals, alguna de les quals fins i tot acabada de crear específicament per a l’exposició fa tan sols uns mesos. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.