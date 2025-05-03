HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui t'has de sentir especialment idealista i espiritual i la teva imaginació i intuïció seran molt grans. Projectes una aura d'un altre món que atrau molt l'atenció, com a mirades d'admiració, a què t'hi has acostumat. Ara els assumptes amorosos han d'anar bé, ja que una atmosfera de conte de fades impregna la teva vida.
Taure
Potser sentis que camines dins una boira imaginativa, romàntica i espiritual. Tot pot semblar perfecte i meravellós, potser massa meravellós per ser veritat. Treballar amb tecnologia d'algun tipus, potser ordinadors o altres aparells electrònics podria ajudar-te a aferrar-te a la realitat.
Bessons
Certes tendències a llarg termini s'estan alineant a favor teu. Estàs en un moment crucial en què pots aferrar-te a alguna cosa gran i enlairar-s'hi. Deixa que els teus somnis s'expandeixin. Dir a la gent com manejar les seves vides no et portarà enlloc.
Cranc
Les perspectives que sorgeixen d'allò més profund podrien fer que la teva imaginació es dispari. Potser idees per a assajos, poemes, pintura o música arribin a la teva ment en onades. És possible que vulguis quedar-te a casa per desenvolupar-les, encara que és possible que li permetis accedir a un amic, o potser a la teva parella.
Lleó
Com que la teva vida laboral va bé, és possible que gaudeixis de somiacions en què ets al cim o potser fins i tot siguis una persona famosa. Aquest és un bon lloc per començar el teu camí cap al progrés, però no t'hi quedis. Fes servir el teu sentit pràctic per traçar un curs d'acció viable. Els somnis no es fan realitat per ells mateixos.
Verge
La teva ment pot estar ocupada amb temes espirituals o filosòfics i considerant idees noves i fascinants. Alguns poden venir de països llunyans, cosa que podria fer que consideris viatjar. Amics o grups podrien fer-te arribar aquestes idees o podries ser tu qui els presenti aquests conceptes.
Balança
El romanç podria tenir un seient de primera als teus pensaments. Podries tenir alguns somnis estranys aquesta nit. Poden ser romàntics o podrien resultar-te artísticament inspiradors, o tots dos. Anota'ls, ja que poden revelar noves dades sobre tu que podrien marcar la diferència.
Escorpí
Avui la teva ment pot estar centrada en el romanç. Si ja t'has matromoniat, et sentiràs més a prop de la teva parella. Si no ho ets, però tens parella, la relació podria passar al següent nivell de compromís. Sentiments càlids d'unitat i d'intimitat poden omplir el teu cor.
Sagitari
Et sents fenomenal i tens un aspecte meravellós. Segur que rebràs algunes mirades d'admiració! L'únic desavantatge és que et sents més fort del que ets. Si tractes de fer massa coses avui, et cansaràs i potser demà sentis total esgotament. Menja bé, descansa prou i marca el teu ritme.
Capricornio
Una boirina embolica les relacions amoroses. Podries pensar que la teva parella ha sortit d'un conte de fades. Tot i això, fins i tot els herois i heroïnes dels contes tenen defectes encara que puguin arribar a ser entranyables. La teva energia creativa ha de ser molt alta.
Aquari
És possible que organitzeu una reunió de grup o un altre esdeveniment social. Els teus convidats poden estar artísticament o espiritualment inclinats. La nit ha de ser un èxit social i una experiència inspiradora. Abans que vinguin, assegureu-vos que tot estigui al seu lloc i funcioni.
Peixos
Els assumptes de diners continuen anant bé, encara que no tinguis tanta seguretat sobre ells com ho hauries de fer. Un talent prèviament desconegut, potser per a les arts, la curació, la tecnologia, o totes tres coses podria sortir a la llum. Pots informar-te sobre maneres de millorar-ho.