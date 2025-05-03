AGENDA
Una mirada sostenible
LLETRES
‘BAULES’, DE DAVID PAGÈS I CASSÚ
L’autor d’aquest curiós llibre epistolar ha demanat a descendents i estudiosos d’homes i dones referencials que escriguin cartes tant als avantpassats o referenciats com als descendents o estudiosos d’una altra generació. Hora: 11 h. Biblioteca comunal. Encamp.
MÚSICA
VALÉRIE AGUILAR
Música en directe amb Valérie Aguilar. Hora: 20.30 h. Paellas y Paellos. Escaldes-Engordany.
CONCERT DE PROFESSORS SAXFEST
Concert a càrrec dels professors que participen com a jurat i/o en les masterclass de l’actual edició del festival. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
FESTES I TRADICIONS
DIADA RUTA DEL FERRO ALS PIRINEUS
Visita guiada al poble d’Ordino per descobrir reixes, estripagecs, creus, argolles... de ferro i els estris per poder produir-los. Hora: 11 h. Plaça Major. Ordino.
VISITA
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
Visita comentada a l’exposició Una mirada sostenible que et convida a un viatge visual per diferents paisatges i situacions que ens envolten, capturats amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de cuidar el nostre planeta. Hora: 12 i 17 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
ACTIVITATS
VERMUT I ART KIDS
El teu vermut tranquil, el seu art feliç. A Vermut Art tu gaudeixes de l’aperitiu i ells s’endinsen en una classe creativa pensada per explorar, jugar i expressar-se amb art. Activitat dirigida per Núria Novell, de Curiosament. Per a nens a partir de 3 anys fins a 7 anys. Horari: de les 11 h a les 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MERCATS
MERCAT DE LA VALL
Cada dissabte de maig a octubre, tindrà lloc el Mercat de la vall al centre històric d’Andorra la Vella. Horari: d’11 a 20 hores. Centre històric. Andorra la Vella.