TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i III)
Les estrenes del maig es completen amb títols com ‘Sirenas’, amb Julianne Moore i Kevin Bacon, o la nova entrega de ‘Nine Perfect Strangers’, amb Nicole Kidman.
El 22 de maig, Netflix estrena la comèdia negra Sirenas, protagonitzada per Julianne Moore, Kevin Bacon, Meghann Fahy i Milly Alcock. Es tracta d’una anàlisi mordaç i sensual en format de minisèrie, que tracta sobre les dones, el poder i l’alta societat, i que compta amb una trama que transcorre durant un cap de setmana en una casa de luxe a la platja.
D’altra banda, el mateix dia 22, Prime Video estrena la segona temporada de Nine Perfect Strangers, amb Nicole Kidman liderant novament una proposta en què nou desconeguts es reuneixen per sotmetre’s a una teràpia molt especial als Alps austríacs.
L’endemà, el 23 de maig, arribarà la vuitena temporada de Big Mouth a Netflix. Aquesta última entrega de la sèrie animada, que consta de deu capítols, servirà per posar fi a les aventures sexuals dels adolescents Nick i Andrew amb noves experiències, com provar la marihuana o conèixer el Mag de la Vergonya. Seguint en l’àmbit de l’animació per adults, el 26 de maig, Rick and Morty (Max) estrenarà la vuitena temporada, amb noves aventures interdimensionals protagonitzades pel geni científic sociòpata i el seu tímid però imprevisible net.
Per acabar el mes, el 28 de maig s’estrena a Movistar Plus+ la minisèrie de cinc episodis El camino estrecho, una adaptació de la novel·la australiana de Robert Flanagan sobre la vida del seu pare. Es tracta d’un intens drama bèl·lic que explica la història d’un oficial mèdic capturat pels japonesos durant la Segona Guerra Mundial i que és obligat a treballar en la construcció del ferrocarril entre Tailàndia i Birmània. El repartiment està encapçalat per la jove estrella australiana Jacob Elordi, conegut principalment per l’exitosa Euphoria.