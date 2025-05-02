HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podeu comptar amb l'ajuda d'amics per augmentar els vostres coneixements informàtics. És possible que us interessi el costat artístic dels ordinadors i vulguis experimentar amb gràfics o animació. El periodisme audiovisual també pot ser interessant. És possible que rebis una notícia positiva totalment inesperada sobre un possible augment dingressos en relació a això.
Taure
Un nou romanç podria sorgir. Una vella amistat de sobte es podria sentir atreta cap a tu, portant la relació en una direcció completament nova. El contrari també podria passar. Un vell amor podria reaparèixer i ressuscitar el costat intel·lectual de la relació fent sorgir una amistat d'un vell amor.
Bessons
Certes tendències a llarg termini s'estan alineant a favor teu. Estàs en un moment crucial en què pots aferrar-te a alguna cosa gran i enlairar-s'hi. Deixa que els teus somnis s'expandeixin. Dir a la gent com manejar les seves vides no et portarà enlloc.
Cranc
Hi ha una activació increïble que us insta a prendre força. Pots tenir molts projectes d'elaboració fermentant i no tens seguretat on enfocar la teva energia. No sentiu que necessiteu prendre una decisió ara. Ves amb el corrent, però no perdis el control.
Lleó
Notícies sobre la situació dels desafavorits del món podrien fer que juguis amb la idea de fer més del que fas per marcar la diferència. Aquest és un objectiu lloable, però tens més propensió a veure el costat romàntic dajudar els necessitats que la dura realitat de la situació.
Verge
Alguna vegada has volgut ser una estrella de cinema o participar d'alguna manera a la indústria cinematogràfica? Avui pot ser que aconsegueixis la teva oportunitat o que almenys aprenguis algunes de les habilitats tècniques requerides. Pots necessitar algun temps per aprendre sobre els gràfics per ordinador o dels detalls del treball amb càmeres.
Balança
T'has esforçat massa els darrers dies i podries sentir una mica d'apatia. No obstant això, la teva ment continua activa, i pots buscar l'estimulació a través de llibres, televisió o conferències d'algun tipus. Sigui el que sigui que aprenguis ho trobaràs emocionant. Podria col·locar-te en una nova adreça. Avui pots viatjar des de la comoditat del teu sofà!
Escorpí
Avui podries tenir alguns somnis molt estranys, però bonics. Anota'ls. Estan intentant dir-te alguna cosa. També pots elaborar un pla absurd per augmentar els teus ingressos que podrà o no funcionar. Considera tots els aspectes del teu pla i posa't en contacte amb la seva realitat abans d'aprofundir massa lluny.
Sagitari
Avui pots començar a veure els teus amics sota una nova llum. Potser els teus èxits han despertat la seva admiració. Una persona especial podria semblar més perfecta que mai, i de sobte la podries veure a través d'una boira romàntica. Tingues en compte que la teva visió d'aquesta persona només reflecteix la teva visió de tu. Reconeix els teus mèrits i els altres.
Capricornio
Potser avui el teu cos se sent malalt, però mentalment estàs estupendament. Poden seguir passant-te idees que et provoquen somnis fantasiosos que estimulen la teva creativitat. Aquest és un gran dia per llegir, veure documentals o alimentar el vostre intel·lecte d'una altra manera. El que aprenguis et pot ser de gran utilitat pràctica més tard.
Aquari
Avui podries intentar ampliar els teus coneixements artístics. Podries decidir explorar galeries, assistir a un concert o obra de teatre o mirar entre els llibres més venuts. Un amic et podria acompanyar. Aprofita el dia! Llibres, antiguitats o altres objectes elegants poden resultar especialment atractius ara. Tracta d'evitar les compres.
Peixos
Avui és possible que tinguis el desig de buscar a la teva genealogia. Internet ha fet possible que tothom pugui aprendre sobre els seus avantpassats i ara és un bon moment perquè ho facis tu. Espiritualment, és possible que també decideixis explorar vides passades o posar-te en contacte amb guies espirituals o animals totèmics.