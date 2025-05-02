TELEVISIÓ
Les sèries del mes (II)
Les estrenes del maig inclouen la quarta temporada de ‘Love, Death & Robots’, el drama familiar ‘Legado’ o la minisèrie de misteri ‘Agatha Christie: hacia cero’.
El 9 de maig, Ewan McGregor torna a cavalcar la seva moto a El mundo en moto: vuelta a casa (Apple TV), un nou viatge de deu episodis que, a més, servirà per celebrar el vintè aniversari de l’estrena de la primera temporada d’aquesta icona de les sèries documentals. En aquesta ocasió, l’actor travessa quinze països en dos mesos a través del mar del Nord, Escandinàvia, el Cercle Polar Àrtic, els països bàltics i el canal de la Mànega. Una autèntica odissea per compartir.
El 15 de maig arriba la quarta temporada de Love, Death & Robots (Netflix). La sèrie d’animació més esbojarrada torna amb més terror, ciència-ficció i humor, on dinosaures gladiadors, gats messiànics i estrelles del rock són protagonistes de deu nous episodis presentats per Tim Miller i David Fincher, i dirigits per Jennifer Yuh Nelson.
El 16 de maig s’estrenen Legado (Netflix) i Matabot (Apple TV). En la primera, José Coronado interpreta un magnat de la comunicació i els negocis que, arran d’una malaltia, decideix jubilar-se i deixar les seves empreses als quatre fills, interpretats per Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte i María Morera. Quan torna de la seva recuperació, tot haurà canviat. D’altra banda, Matabot, basada en els best-sellers de Martha Wells, presenta un thriller còmic de ciència-ficció interpretat per Alexander Skarsgard, un androide de seguretat horroritzat per les emocions humanes però atret per la seva vulnerabilitat.
Els amants de les històries Agatha Christie tenen una cita el 19 de maig a Movistar Plus+ amb Agatha Christie: hacia cero. Aquesta minisèrie de tres episodis narra la investigació d’un assassinat en el que se suposa que és el suïcidi fallit d’una vídua. Una història plena de sorpreses on res és el que sembla. El repartiment inclou noms com Matthew Rhys, Anjelica Huston, Clarke Peters i Oliver Jackson-Cohen, entre d’altres.