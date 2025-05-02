Concert de l'ONCA
MÚSICA
CONCERT DE L’ONCA
Concert a càrrec de l’ONCA, l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, que serà dirigida en aquesta ocasió per Vincent David, un dels saxofonistes-compositors més prestigiosos del món. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
JOVENT EN ACCIÓ, ACTIVITTS DE PASQUA
Si ets un jove d’entre 12 i 17 anys t’esperen experiències com ara sortida a cavall, fer una mona de Pasqua, sessió de cinema o cursa d’orientació, entre altres. Espai Jovent del comú. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART
Un recorregut immersiu al voltant d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que ens porta a dues lectures sobre la mateixa obra: es podrà veure imatges abstractes que representen composicions surrealistes i mons onírics però, també, a través de l’ús d’ulleres 3D. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE’
Repassarem la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.