TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
El maig arrenca amb l’estrena a Netflix de ‘Las cuatro estaciones’, una comèdia dramàtica amb Steve Carell sobre com es capgira la vida de tres parelles.
El mes de maig arriba carregat d’estrenes a les principals plataformes, entre les quals cal destacar títols com Legado, Sirenas o el thriller d’Alexander Skarsgård Matabot.
Las cuatro estaciones (Netflix, estrena avui) és una bona comèdia dramàtica per iniciar el mes, amb tres parelles d’amics que es posen a prova quan una d’elles decideix separar-se, fet que trenca la dinàmica habitual del grup. Diàlegs molt reflexius, crisi dels 40, vells conflictes i moltes tensions en un repartiment encapçalat per Steve Carell.
El 8 de maig arriben tres estrenes destacades: La Canción (Movistar Plus+), Happy Face (SkyShowtime) i The Walking Dead: Dead City (AMC+).
Massiel (Carolina Yuste) tenia molt carisma i una veu especial. Va guanyar Eurovisió l’any 1968 al Royal Albert Hall de Londres amb la contagiosa La, la, la, creada pel Dúo Dinámico i que inicialment havia de cantar Joan Manuel Serrat (Marcel Borràs). Un camí en què l’atzar i la política van jugar un paper fonamental i que reflecteix el sentir d’una Espanya marcada per l’agitació política i les ànsies de llibertat. Creada per Pepe Coira i Fran Araújo, i dirigida per Alejandro Marín, la minisèrie de tres episodis també compta amb Patrick Criado i Alex Brendemühl.
Happy Face arriba amb vuit episodis protagonitzats per Annaleigh Ashford i Dennis Quaid per explicar la història real de Melissa G. Moore, una adolescent que descobreix que el seu pare és un assassí en sèrie.
Mentrestant, The Walking Dead: Dead City estrena la segona temporada per seguir narrant, en aquest spin-off, el viatge de Maggie (Lauren Cohan) i Negan (Jeffrey Dean Morgan) a través d’una Manhattan postapocalíptica plena de perills a cada cantonada.