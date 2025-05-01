AGENDA
Diada de Sant Jaume dels Cortals
MÚSICA
QUARTET MOSCOW
Concert a càrrec del Quartet Moscow, una agrupació formada pels artistes Nikita Zimin, Taras Gusarov, Dmitry Pinchuk i Anastasia Konyaeva. Aquest esdeveniment forma part del XII Andorra SaxFest. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
FESTES I TRADICIONS
DIADA DE SANT JAUME DELS CORTALS
Com és tradició, primer es farà la missa solemne en honor a Sant Jaume i, posteriorment, hi haurà la ballada de sardanes i un aperitiu per a tots els assistents. Església de Sant Jaume dels Cortals. Encamp.
EXPOSICIONS
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent on l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Aquests diorames captivaran els més petits, mostrant ciutats que han posat el benestar ciutadà al centre del seu disseny. BiciLab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys 80 del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.