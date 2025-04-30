AGENDA
Sofia Petrash i Dmitry Pinchuck
LA PROPOSTA DEL DIA
MÚSICA
SOFIA PETRASH I DMITRY PINCHUCK
Concert de Sofia Petrash, guanyadora de la Youth Competition Categoria D, i Dmitry Pinchuk, guanyador de la Solo Competition en l’edició de l’Andorra SaxFest 2024 (Premi Grandvalira Resorts). Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
‘CONTES DEL BOSC’
Contacontes a càrrec de Sheila Carmona. Hora: 17 h. Biblioteca Comunal Universitària. Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CONFERÈNCIES
‘DEATH CAFÈ. PARLEM DE LA MORT, POSEM CONSCIÈNCIA A LA VIDA’
Espai promogut i cuidat per Amlangi, doula de la mort. Hora: de 18 a 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escades-Engordany.
EXPOSICIONS
ARTCAMP ANDORRA - COLORS DEL PLANETA
Exposició itinerant de l’ArtCamp Andorra Colors per al Planeta, al vestíbul de l’Espai Galobardes, organitzada per la comissió nacional andorrana per a la Unesco. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 30 d’abril
‘LA FORÇA DEL TRAÇ’
Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent en què l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘TRANSITORI’ , DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals, alguna de les quals fins i tot acabada de crear específicament per a l’exposició fa tan sols uns mesos. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.