TELEVISIÓ
Relleu a ‘The Witcher’
La sèrie de Netflix ja roda la quarta temporada amb Liam Hemsworth en el paper interpretat per Henry Cavill fins a la tercera entrega. L’estrena podria ser aquest any.
Netflix ja té en marxa el rodatge de la quarta temporada de The Witcher, la seva sèrie insígnia de fantasia basada en les novel·les d’Andrzej Sapkowski, però ho fa en un moment delicat. Després de la marxa de Henry Cavill, qui va interpretar amb èxit durant tres temporades el bruixot Geralt de Rivia, la plataforma aposta ara per l’actor australià Liam Hemsworth per donar continuïtat al personatge. Cavill va abandonar la producció per discrepàncies creatives amb la showrunner Lauren Schmidt Hissrich i per centrar-se en el projecte Warhammer 40.000 a Prime Video. El relleu va provocar una sacsejada important en la comunitat de fans, ara pendents si Hemsworth aconseguirà fer oblidar el predecessor.
Tot i que Netflix encara no ha confirmat la data exacta d’estrena, diversos portals especialitzats apunten que la quarta temporada arribarà a la plataforma aquest mateix any. Mentre els espectadors esperen amb impaciència un tràiler o algun avanç oficial, ja han començat a circular les primeres fotografies del rodatge, que va començar el mes passat. En aquestes imatges es pot veure Hemsworth caracteritzat com Geralt, amb una aparença pràcticament idèntica a la de Cavill, fet que demostra la voluntat de mantenir una coherència visual per minimitzar l’impacte del canvi d’actor. El vestuari, la perruca platejada i fins i tot la cicatriu al rostre s’han mantingut intactes.
L’australià, conegut sobretot pel seu paper a Els jocs de la fam, té per endavant el repte de convèncer una audiència molt exigent que considera Cavill una figura gairebé irreemplaçable. La sortida de Cavill va marcar un abans i un després en una sèrie que, tot i tenir un inici fulgurant, ha perdut empenta darrerament. Ara, amb la quarta entrega en producció i la cinquena ja confirmada com a última, Netflix busca recuperar el pols de la saga i donar-li un comiat digne.