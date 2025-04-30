HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Podries sentir seguretat avui, i hauries de tenir una idea molt clara de què és exactament el que desitges. La informació és poder. Altres estan treballant per exercir poder sobre tu. No deixis que surtin amb la seva, especialment avui. Fomenta un comportament sinèrgic entre totes les parts. Poden aconseguir molt de treball junts en lloc d'enfrontar-se.
Taure
La teva ment s'expandirà avui. Et sentiràs com si tinguessis un munt d'informació ficada al cap que necessita ser processada. Pel que fa als grans projectes, intenta acabar-los el més ràpid que puguis. La millor política és mantenir el teu ritme. Si esperes fins al darrer minut per acabar, la qualitat de la teva feina es veurà afectada. Elabora un pla i potser fins i tot un calendari. Estableix petits terminis a mesura que avanços.
Bessons
Afers de diners poden reclamar la teva atenció avui. Les factures han de ser pagades, els xecs dipositats o els contractes executats. L'alleujament que obtinguis en manejar això t'ha d'aixecar considerablement l'ànim. Surt a l'aire lliure, fa una passejada i crema una mica de la teva energia. Posa les endorfines en marxa. Truca a un amic i passa la nit a la ciutat. Has treballat de valent i t'ho mereixes.
Cranc
Ets en un gran estat d'ànim i amb moltes ganes de fer gairebé qualsevol cosa. La teva energia física és gran, per això està indicat una mica d'exercici, possiblement practicat algun esport. És possible que vulgueu fer un petit viatge fora de la ciutat, iniciar un nou curs d'estudi o provar la vostra mà amb l'escriptura. El teu entusiasme i optimisme són grans, de manera que el cel és el límit.
Lleó
Avui pots sentir un fort vincle psíquic amb una amistat que viu lluny, ia qui no has vist des de fa gaire temps. Podries preguntar-te com va a aquesta persona i això podria ser una mica preocupant. No tinguis timidesa. Truca! D'una manera o altra, has de saber què està passant. Pot ser que la teva amistat simplement tingui un mal dia. Presta-li la teva oïda!
Verge
Les activitats de grup o reunions podrien resultar tenses avui ja que els que t'envolten poden deixar-se portar per discussions sobre temes sobre els que tenen opinions fortes i en què no es posen d'acord. Aquest no és un bon dia per participar en discussions acalorades, encara que trobes la idea temptadora. Evita aquestes situacions. Troba algú que també es mantingui al marge i parla amb aquesta persona.
Balança
La possibilitat de canvis imminents a la teva vida personal o professional podria fer que sentis preocupació i inseguretat. No deixeu que sigui així. En tot cas, us beneficiareu d'aquests canvis. Hi podria haver una gran quantitat de tensió i estrès a l'aire, i serà difícil evitar captar aquesta energia. Tracta de relaxar-te! Deixa't portar pel corrent.
Escorpí
Uneix-te a altres persones abans de fer els teus grans plans de viatge. La idea més petita pot transformar-se ràpidament en un enorme pla d'atac gràcies als vents dominants. Hi ha una sensació de comunicació a l'aire que encoratja la cooperació. Si trobes que la gent no està participant en l'esforç del grup, és possible que vulguis que se'n vagin del grup.
Sagitari
No t'embussis fent només una cosa avui. Com més variada sigui la teva activitat, més fàcil serà que integris les diferents peces del trencaclosques. Aquest és un dia per pensar en gran. Com sàpigues, més important seràs quan arribi l'hora de resoldre els problemes més grans. Aprèn a fer diverses tasques amb eficàcia.
Capricornio
Avui podries tenir la sensació d'estar al mig d'un remolí mentre et demanen que facis mil coses i vagis a molts llocs. Tu ets qui s'adapta més perfectament a bregar amb el to del dia. Estigues alegre i optimista. No t'encallis amb una sola cosa. Mantingues l'energia en moviment. La resposta estarà esperant-te.
Aquari
Avui podries no parar tot el dia. Aquesta és una d'aquestes situacions en què no vols romandre en un lloc durant molt de temps. Cada lloc és un pas individual que condueix a on vols anar. Mantingues els teus ulls fixos endavant i continua. L'estancament us donarà la sensació de suspensió enmig del no-res.
Peixos
Avui el teu públic romandrà atent a tu. Agafa la iniciativa i altres et seguiran de bona gana. Sigues tu mateix o mateixa i projecta la teva veu cap a aquest auditori d'ansiosos oients. La informació flueix lliurement, i no hauries de descartar les idees de ningú. Obre't a les preguntes i comentaris dels altres. La teva participació és vital per al teu acompliment.