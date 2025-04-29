TELEVISIÓ
Torna ‘Rick and Morty’
LA sèrie d’animació estrenarà la vuitena temporada el 26 de maig a Max. Cada setmana s’oferirà un nou capítol fins a completar els deu que conformen l’entrega.
La sèrie d’animació per a adults Rick and Morty ja té data de retorn: serà el pròxim 26 de maig a la plataforma Max. Amb un nou tràiler publicat recentment, la producció ha confirmat que aquesta vuitena temporada mantindrà l’essència irreverent que la caracteritza, tot incrementant el nivell de bogeria i aventures a través del multivers. El vídeo promocional mostra els dos protagonistes principals immersos en una recerca delirant d’un ou de Pasqua sagrat, amb enfrontaments contra conills humanoides i una clara càrrega satírica sobre festivitats religioses.
Entre les escenes destacades del tràiler, també es poden veure breus aparicions de personatges habituals com la Summer, en Jerry, la Beth i la seva contrapart espacial. Alguns fragments apunten fins i tot a una possible reconstrucció de la mítica Ciutadella dels Ricks, destruïda anteriorment per Morty Malvat. Un personatge que, per cert, podria tenir una nova presència clau en aquesta temporada. El plantejament continuarà barrejant capítols autoconclusius amb fils narratius més elaborats, una fórmula que ha permès a la sèrie combinar al llarg dels anys l’absurd amb històries de fons sòlides i canòniques.
Aquesta vuitena tanda de capítols constarà de deu episodis i, segons han avançat els creadors Dan Harmon i Scott Marder, es vol aprofundir en l’evolució de personatges com Summer, que adoptarà un rol més actiu i madur en les noves aventures. L’estrena arriba després d’un període de pausa forçada per la vaga de guionistes i actors del 2023, fet que ha incrementat l’expectació entre els seguidors de la sèrie arreu del món.
A més, cal recordar que Rick and Morty té el futur garantit per a una bona estona: l’octubre passat la ficció va ser renovada dues temporades més –l’onzena i la dotzena, ja que la novena i la desena ja estaven confirmades–, la qual cosa n’assegura la continuïtat fins, com a mínim, l’any 2029. Aquest acord de renovació a llarg termini demostrava la confiança de la productora en l’èxit de la franquícia i assegurava que Rick i Morty continuaran saltant entre dimensions durant uns quants anys més.
Els nous capítols es podran veure de manera simultània en més de 170 països traduïts a 42 idiomes diferents, consolidant encara més el seu estatus com a fenomen global de la cultura pop. Els episodis s’emetran de manera setmanal a Max, amb el final de temporada previst per al 27 de juliol del 2025. Tot apunta que els dos personatges tornaran a subvertir regles, desafiar lleis de la física i, com sempre, posar a prova qualsevol convenció moral que se’ls posi al davant.