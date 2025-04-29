HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Una dona, potser un col·lega que és molt brillant i de vegades molesta, et pot visitar avui. Si no vas amb compte, aquesta persona podria incitar una discussió acalorada o fer sorgir la teva inseguretat. Tracta de distanciar-te. Aquesta persona té els seus propis problemes als quals fer-los front que tenen poc o res a veure amb tu. Tingues cortesia, compassió, i després mostra-li la porta!
Taure
Avui podries rebre un munt de trucades. Algunes persones que viuen lluny, algunes són d'amics amb fortes dificultats emocionals, i una podria procedir d'una parella romàntica amb qui tens moltes ànsies per reunir-te. Podries sortir a trobar-te amb aquesta persona. No vas malgastar la teva veu parlant per telèfon!
Bessons
Serà un dia estimulant per a tu! Et sentiràs molt bé i no tindràs problemes per canalitzar tota la teva energia cap a les activitats. Però no et sorprenguis si et trobes alguna resistència. Encara que les teves idees siguin molt creatives, potser no satisfan tots els gustos. De fet, potser li fas front a alguna rebel·lia. Tingues persuasió i aconseguiràs els teus objectius avui.
Cranc
Aneu amb compte amb no perdre la calma avui. Tens impaciència aquests dies, encara que la teva naturalesa audaç ha estat restringida per les limitacions financeres i professionals. No serveix de res pensar en grans il·lusions en aquest moment. D'altra banda, pots esperar alguns enfrontaments si ho intentes. Si us aconsellen tenir un enfocament més conservador, parau atenció al suggeriment.
Lleó
Avui, el temps es congela i fins i tot sembla anar enrere. Fes servir aquesta pausa per reflexionar sobre les teves motivacions. Les pistes astrals semblen suggerir que estàs resolent qüestions que afecten la sort d'una altra persona. Potser hauries de fer servir la mateixa quantitat de temps considerant també el teu propi destí.
Verge
El clima és tens avui. Tindràs un sentiment d'inquietud i un anhel de canvi, però també seràs reticent a fer cap moviment real en aquesta direcció. El teu judici et diu que les queixes que no condueixen a lacció no tenen sentit. Per què no és el catalitzador que provoca l'acció?
Balança
Pots interpretar el dia que comença com una pregunta oberta sobre tu. Pots haver notat certs aspectes físics o psicològics que et fan sentir incomoditat. El dia que tens al davant et pot obligar a prendre mesures per corregir aquesta actitud. Aconseguiràs molt si comparteixes les teves preocupacions amb un amic o familiar.
Escorpí
És possible que hagis estat fent plans per fer un llarg viatge o tornar a estudiar per aconseguir un grau superior. Potser ho has posposat fins ara. Finalment has creuat la línia i has pres la decisió de fer-ho. Res no et pararà! Pots passar molt de temps reunint informació telefònica i fent els arranjaments preliminars.
Sagitari
Els documents legals pel que fa als diners en què pots haver estat treballant durant un temps, haurien de ser acabats avui. Això hauria d'aixecar-te l'ànim encara que només sigui per treure'l de sobre! Has de sentir-te especialment loquaç, entusiasta i ardent. Diverteix-te!
Capricornio
Algunes experiències dolentes respecte a la carrera, la família, els viatges o l'educació podrien fer que un amic, col·lega o parella estigui avui d'un humor explosiu. Aquesta persona pot resultar impredictible ara: feliç en un moment i en la tristesa més profunda el següent. No tractis de donar-li consells o animar-lo. Només donarà lloc a la ira. Estigues fora de l'assumpte i deixa que ho superi.
Aquari
L'estrès laboral et pot estar afectant. Beure molta aigua seria una bona idea. Quantitats moderades d'exercici i de descans també són recomanables. No mengis aliments gaire picants. Aquest és un bon dia per posar-se al dia amb la lectura, lestudi o la recerca. El teu físic pot no estar del millor, però el teu cervell és agut.
Peixos
Avui hauries de sentir el romanç i la passió i voler reunir-te amb la teva parella. Probablement faràs això, però pot ser difícil i que només ho aconsegueixis a l'últim minut. No et preocupis si no et pots comunicar amb el teu amor durant la primera part del dia. No et deixis vèncer. Tindràs una gran nit.