AGENDA
Hugo Afettouche
LA PROPOSTA DEL DIA
HUGO AFETTOUCHE & TETRALYRE
Concert d’Hugo Afettouche & Tetralyre. Organitzat en partenariat amb l’ambaixada de França a Andorra. Forma part del programa d’activitats del XII Andorra SaxFest. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
CICLES DE CONFERÈNCIES SOBRE ALIMENTACIÓ I SALUT
18.30 h: Desmontando mitos, amb Luis Trastoy.
19.20 h: Exceso de tóxicos y estrés crónico: el binomio letal detrás de la mayoría de problemas de salud, amb Dani Ciscar. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
‘EL LIDERATGE DISTRIBUÏT: L’ART D’AVANÇAR JUNTS SEGONS EL MÈTODE SOCIOCRÀTIC’
Conferència amb Núria Prenafeta. Agile & innovation Team Coach. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘EL PATRIMONI ANDORRÀ A L’EXILI’
Conferència a càrrec d’Alba Pampalona, historiadora de l’art i tècnica del departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra. Hora: 19 h. Espai Columba. Santa Coloma.
ACTIVITATS INFANTILS
‘ANIMALADES’
Contacontes a càrrec de Joan Boher. Hora: 17 h. Biblioteca Comunal Universitària. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘LA FORÇA DEL TRAÇ’
Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent on l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.