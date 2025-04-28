CATELLERA
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Until Dawn 15.30 17.45 20.00 22.15
El contable 2 16.00** 19.00** 21.45**
Parenostre 16.15 18.15
Confidencial (Black Bag) 20.15 22.15
El casoplón 15.30 17.30 19.30
Amateur 16.00 19.45 22.15
Una película de Minecraft 15.45 17.45
Los pecadores 21.30
Un funeral de locos 18.15 20.15
A working man 22.15
Blancanieves 11.45
CINEMES GUIU
El casoplón 20.00
Muy lejos 20.15
Parenostre 17.00