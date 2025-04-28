TELEVISIÓ
La sàtira continua
El creador de ‘Succession’, Jesse Armstrong, estrena l’1 de juny a Max el film ‘Mountainhead’, una nova i incisiva mirada sobre el món dels multimilionaris.
Després d’una pausa un cop clausurada l’aclamada Succession, Jesse Armstrong inicia una nova etapa creativa debutant com a director de cinema. El guionista britànic, que manté un acord de desenvolupament amb HBO, ha decidit expandir el seu univers narratiu amb Mountainhead, una pel·lícula que conserva l’esperit satíric i el to incisiu que van caracteritzar la seva obra més coneguda. Aquesta vegada, però, el format ja no és el de sèrie, sinó que es tracta d’un llargmetratge que s’estrenarà directament a la plataforma Max l’1 de juny.
Mountainhead retrata el retir d’un grup de multimilionaris que, mentre el món s’esfondra, s’aïllen en una luxosa casa a la muntanya. Lluny de ser un refugi tranquil, aquest escenari es converteix en el teló de fons d’un intens xoc de vanitats, culpes i relacions tòxiques. La trama planteja una crítica ferotge al poder econòmic i a la desconnexió de les elits davant els grans reptes globals, temàtiques que Armstrong ja havia abordat a Succession però que aquí trasllada a un entorn més simbòlic i claustrofòbic.
El film compta amb un repartiment destacat format per Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith i Ramy Youssef, que donen vida a aquests quatre personatges atrapats entre l’autocomplaença i la decadència. El primer tràiler, ja disponible, revela una posada en escena carregada d’ironia i un estil visual cuidat, amb diàlegs punyents i situacions d’un absurd desconcertant que posen en qüestió la moral i la responsabilitat dels protagonistes.
Armstrong no només s’estrena en la direcció, sinó que també signa el guió de Mountainhead, assegurant-se així un control total sobre l’obra. Aquest pas al cinema no suposa, però, un adeu definitiu a la televisió. El seu vincle amb HBO continua vigent, i tot apunta que aquest nou projecte és només el primer d’una nova etapa igualment ambiciosa.