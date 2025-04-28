HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Hi ha moments en què el teu clar pensament revela la teva tremenda maduresa. No ets una persona somiadora, així que és difícil que et deixis portar a situacions ambigües. Si actualment tens en marxa assumptes sentimentals, aquest seria un dia excel·lent per fer balanç, però intenta no ser massa insensible.
Taure
En els darrers dies, és possible que sentis una mica de frustració per les teves iniciatives. Obstacles externs, com esdeveniments que van causar retards, o restriccions internes, com la teva pròpia apatia, han representat un clar desafiament per a tu. Abans de poder fer alguna mena de progrés real, certs assumptes han de ser resolts. El dia d'avui us pot donar l'oportunitat de resoldre finalment aquestes qüestions.
Bessons
L'amor i el romanç floreixen quan una parella amorosa actual o potencial apareix amb un afecte apassionat. Aquesta persona podria tenir tant a dir que t'agafi per sorpresa. En el passat, la comunicació pot no haver estat el fort d'aquesta persona, però ara és com si el flux de paraules no tingués fi. Hauràs de pensar en allò que et digui.
Cranc
Algú que pot ser una mena de celebritat local de sobte podria sentir atracció cap a tu, encara que en aquest moment cap dels dos pot tenir ganes d'intentar-ho. No esperis molt daquesta persona més enllà de la conversa, encara que aquesta ha de ser molt estimulant ara. Lenergia ha de ser prou forta com per durar més enllà del dia, així que no tinguis por dintercanviar noms i números de telèfon.
Lleó
Potser avui sentis una poderosa atracció cap a algú d'un estat llunyà o país estranger. Aquesta persona pot ser molt educada i estimulant. Pots trobar la conversa fascinant. Aquesta persona podria estar involucrada a les ciències, la psicologia o potser la metafísica. Probablement triaràs escoltar més que parlar.
Verge
Avui és possible que sentis com si t'haguessin catapultat a la llum pública d'alguna manera, i no sentiràs gaire comoditat allà! Si ensenyaràs, parlaràs o dirigiràs un grup de discussió, podria ser una bona idea buscar l'ajuda d'algú que tingui un do de l'eloqüència més gran que el teu. Aquesta persona pot ser un amic o parella. No et preocupis. Amb ajuda, tot anirà bé!
Balança
Es podria anunciar un matrimoni. Podria ser el teu o algú proper a tu. Sigui qui sigui qui es casi està molt feliç. Si no ets tu, estaràs feliç per aquesta persona i pots començar a pensar amb nostàlgia quan t'arribarà el moment de casar-te. Si actualment tens parella però no t'has casat, espera passar al següent nivell de compromís. Si ja et vas casar, gaudeix de la festa!
Escorpí
De vegades la gent et pot retreure no actuar amb diplomàcia en les relacions. Les posicions dels planetes t'ajudaran a ser més sensible. Et sentiràs com si, de sobte, tinguessis una capacitat molt més gran per escoltar. Sigui o no veritat, altres tenen la impressió que ja no et centres només en tu.
Sagitari
Tens un do inusual per fer que una situació sembli menys dramàtica. Amb l'energia astral d'avui seràs testimoni de crisis de tota mena. Seràs l'única persona que tranquil·litzi els altres i que sigui capaç de resumir la situació objectivament, sense pànic o exageracions. Això, juntament amb la teva calma llegendària, és una gran combinació!
Capricornio
Atreveix-te a expressar les teves idees sense por al ridícul. Això és el que la configuració planetària t'ha de dir avui. Això és exactament el que t'agrada perquè la por al ridícul sol ser la teva perdició. El repte per a tu és dir el que penses amb claredat i sense demanar prestades les idees dels altres. Atreveix-te a fer-ho!
Aquari
Si heu sentit el desig d'escriure alguna cosa, ara és el moment de fer-ho. Certament no et manca imaginació! El teu problema pot ser que tens dificultats per prendre't seriosament la teva prosa. No pensis tan de debò sobre ser "un escriptor". Simplement has d'escriure i deixar que la gent llegeixi allò que escrius. Un grup descriptors seria una gran manera perquè puguis sortir del teu amagatall.
Peixos
És possible que tinguis grans dubtes durant el dia. Potser has d'amagar la veritat o dir-la en veu alta. Si és així, digues el que pensis. Tindràs el suport dels planetes, que t'ajudaran a formular les teves idees de manera que no causi commoció. De fet, fins i tot pots influir al punt de vista d'algunes persones!