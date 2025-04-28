AGENDA
Concert del Quartet de saxos Kebyart
LA PROPOSTA DEL DIA
Concert del quartet de saxos Kebyart. Aquest esdeveniment forma part del programa d’activitats del XII Andorra SAXFEST. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
‘SOTA LES SABATES’
Si pareu atenció, veureu que sota els vostres peus està ple d’animals petits que també viuen contents, xerren, riuen, es posen tristos, mengen mel i pastissos i s’escriuen cartes! Contacontes a càrrec d’Ada Cusidó. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CONFERÈNCIES
‘PORTAVEUS D’UN MÓN MILLOR’
Jornades sobre turisme sostenible i responsable amb ponències i taules rodones amb experts de dins i fora del país que abordaran les alternatives al turisme de masses. Hora: de 9 a 13 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
‘4 CLAUS PER DESCODIFICAR EL KARMA’
Taller amb Guen Kelsang Lochani @meditarabcn. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DE FORMES DEFORMES’
Un recorregut immersiu al voltant d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que ens porta a dues lectures sobre la mateixa obra. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 d’abril.
‘LA FORÇA DEL TRAÇ’
Exposició sobre els gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.