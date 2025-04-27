AGENDA
Sortida primaveral d'observació d'ocells a Coll de Jou
LA PROPOSTA DEL DIA
Ara que ha arribat la primavera, des de l’associació ADN us proposem una sortida d’observació d’ocells. Des de coll de Jou, caminarem 30 minuts fins a un espai planer de la muntanya de Rocafort. Hora: de 9 a 13 h. Coll de Jou. Sant Julià de Lòria.
FESTES I TRADICIONS
CARAMELLES
Caramelles de Sant Julià de Lòria. Hora: 11 h. Diferents carrers de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
MÚSICA
HAPPY PEOPLE SPRING PARTY. ARINSAL
No és només una festa, és una visió, una nova decisió i un pas alegre cap a una nova forma de conviure. Música en viu, jocs i tallers, menjar, beguda i molta alegria. Poble d’Arinsal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘LA FORÇA DEL TRAÇ D’ANTONI TÀPIES’
Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘DE FORMES DEFORMES’
Un recorregut immersiu al voltant d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que ens porta a dues lectures sobre la mateixa obra. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 d’abril.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
L’exposició Una mirada sostenible vol traslladar aquesta manera de veure el món, aquest prisma que abraça tots els aspectes de la vida, a través de l’òptica fotogràfica. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.