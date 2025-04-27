HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podria ser un dels dies més feliços que has tingut en molt de temps. Potser estaràs amb una parella romàntica actual o potencial, i anar a llocs pintorescos propers. També pots tenir notícies d'algú proper que no has vist des de fa molt de temps. Una escriptora amb una obra que t'encanta podria publicar un nou llibre. Gaudeix d´un dia plenament agradable i estimulant!
Taure
Avui podeu rebre una suma inesperada de diners. Potser un amic que et deu diners podria pagar el deute, o podries aconseguir una inesperada oportunitat per guanyar una mica més de diners extra. El romanç també hauria d'anar bé, ja que tant tu com la teva parella romàntica actual o potencial se senten particularment càlids i sensuals. Ves al teu restaurant preferit per celebrar la teva bona fortuna.
Bessons
Notícies depriments sobre l'estat de l'economia mundial o del mercat de valors et podrien entristir i fer-te pensar en el teu futur financer. No et preocupis. L'economia mundial està en millor forma i tu també ho hauries d'estar. El valor de les inversions immobiliàries podrien estar a la baixa, però haurien de recuperar-se ben aviat. Deixa't anar amb el corrent i no creguis tot el que llegeixis o escoltis.
Cranc
Un amic o parella sentimental podria no semblar gaire comunicativa avui i podries preguntar-te si encara li importes a aquesta persona. Està experimentant algunes dificultats, potser relacionades amb els diners, per la qual cosa no és particularment bona companyia. Escolta si vol parlar, però si no simplement estigues allà. De tota manera, això és el que importa.
Lleó
Tens un jardí o algunes plantes dinterior que semblen una mica pansides? No et preocupis de si es moriran o no. Reviu-les! Pots sentir que algunes coses causen més problemes del que valen. Dóna't cert espai per estar trist durant un temps i després anima't. Compra't un regal.
Verge
Avui amics, parella o nens poden semblar estar en un estat d'ànim tranquil i malenconiós. Potser et preguntis si has fet alguna cosa per causar-ho, però és probable que tingui molt poc a veure amb tu. Les responsabilitats podrien estar afectant tothom, fins i tot a tu. L'única resposta és fer pinya i així mostrar suport. Després, a gaudir!
Balança
Les responsabilitats a la llar poden augmentar notablement avui, fent-te sentir com si fossis l'únic membre de la família que està fent el que ha de fer. És possible que cedeixis davant la tristesa, però no hi pensis durant molt de temps. Et sentiràs molt millor si donen un cop de mà i et fas càrrec de tot el que calgui fer i després et relaxes sortint a celebrar-ho. Vés-te'n al cinema, o millor encara, a un concert.
Escorpí
Avui pots fer un treball de rutina, potser voluntari, amb una persona interessant la companyia del qual t'agrada. Les converses animades han de fer que el dia vagi més de pressa. Podries acabar el dia desitjant veure aquesta persona una altra vegada. A través de la teva nova amistat i el treball, has de tenir un munt d'informació sobre les ments dels altres, per no parlar de la teva!
Sagitari
Una nova relació amorosa podria aparèixer a l'horitzó, potser amb algú tan creatiu com tu. Això podria fer que dubtis sobre tu, sobretot sobre la teva aparença, però no caiguis en això. A aquesta persona li atrau la teva energia! Podrien tenir lloc algunes converses fascinants. Els sentiments han de ser profunds. Això podria conduir a un compromís a llarg termini.
Capricornio
Avui podeu rebre visites a casa, potser una parella amb un nen. Passaràs per casa teva com un remolí i voldràs que tot es vegi bé. Fins i tot podries tenir la temptació de netejar els armaris! No et molestis. Simplement relaxa't i gaudeix de la companyia dels teus convidats. Estan més interessats en allò que has de dir que si la casa està impecable.
Aquari
Una trucada d'un amic proper o de la teva parella podria portar bones notícies. Estaràs tan feliç per això que voldràs que tots els teus coneguts ho sàpiguen. Això podria implicar romanç o pot ser un projecte de creació d'algun tipus, potser amb l'escriptura i la parla. A la nit probablement voldràs sortir i celebrar-ho amb la persona que et va donar la notícia.
Peixos
Podries estar netejant casa teva avui quan sentis una notícia meravellosa sobre diners. Això podria alegrar-te el dia. Després d'això no tindràs gaires ganes de fer les feines de la casa. No et preocupis, la brutícia no se'n va enlloc! En lloc de sentir-te culpable per deixar la feina domèstica, surt a celebrar-ho amb un amic proper o amb la teva parella. T'ho mereixes. Gaudeix d´una gran nit!