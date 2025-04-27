TELEVISIÓ
De ‘Lost’ a ‘Star Wars’
Carlton Cuse, responsable de la mítica producció de la cadena ABC, prepara una nova sèrie de l’univers galàctic sobre la qual encara es coneixen molt pocs detalls.
La galàxia de Star Wars continua expandint-se, com ho ha deixat palès aquests dies la Star Wars Celebration 2025, celebrada a Tòquio. El que no es va revelar en aquesta trobada és que Carlton Cuse, coproductor executiu de Perdidos, treballa en una “nova i misteriosa” ficció de l’univers galàctic, al costat del seu fill Nick Cuse.
Segons han detallat diversos mitjans nord-americans com Deadline, la nova sèrie, sota el segell de Lucasfilm, es troba en una fase molt inicial de desenvolupament, de manera que no es pot dir gaire del projecte. De fet, ni tan sols se n’ha revelat el títol. Tampoc s’ha confirmat en quina època estarà ambientada ni quins personatges protagonitzaran la trama. Però sí que s’ha deixat clar que el fitxatge de tots dos creadors apunta que la història serà complexa, amb capes emocionals i un ritme similar al de les pel·lícules de la franquícia.
Cuse no és el primer membre de l’equip de Perdidos que viatja a “una galàxia molt, molt llunyana”. Anteriorment, ja ho va fer J.J. Abrams, guionista i compositor de la banda sonora de la ficció, que va passar a dirigir i produir les pel·lícules Star Wars: El despertar de la força (2015) i Star Wars: L’ascens de Skywalker (2019). Així mateix, l’altre cocreador de la famosa sèrie d’ABC, Damon Lindelof, també va treballar en un projecte dins de Star Wars, però malauradament mai va arribar a veure la llum.
Aquesta notícia arriba poc després de la Star Wars Celebration a la capital japonesa, on Lucasfilm ha presentat un primer avançament de totes les sèries que arribaran a Disney+, tant d’estrena com noves temporades; així com l’anunci de les pel·lícules Star Wars: Starfighter, protagonitzada per Ryan Gosling i dirigida per Shawn Levy, o The Mandalorian & Grogu, amb Pedro Pascal.