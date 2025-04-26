AGENDA
'Senzillament' - Marcel Gros
LA PROPOSTA DEL DIA
Avui el protagonista vol oferir un espectacle especial... vol trobar “la història més bonica del món”... Va a cercar-la dins dels llibres, dins la seva imaginació, fins i tot amb intel·ligència artificial. Hora: 17 i 18.30 h. Teatre comunal. Andorra la Vella.
TALLERS
CREA EL TEU PUNT DE LLIBRE ESPECIAL DE SANT JORDI
Celebrem el Sant Jordi amb un taller de punts de llibre. Hora: 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
‘ATRAPEM LA PRIMAVERA’
Recol·lecció i captura de plantes de l’entorn sobre negatius fotogràfics a càrrec de Jolene Mok, resident de Faber Andorra. Hora: 11 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
MASTERCLASS DE PILATES
Pilates somàtic i moment breathwork. Amb Jess de @siqa_andorra. Hora: 11 i 12.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MEDITACIÓ, TXI KUNG I PROPÒSIT DE VIDA
Amb Pere Frases. Hora: 16 i 18 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engodany.
ACTIVITATS INFANTILS
‘DRAC DE DRACS’
Contacontes a càrrec de Mon Mas. De 0 a 3 anys. Hora: 11 i 12 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
MÚSICA
ALYS PARAMA
Música en viu amb Alys Parama. Hora: 20.30 h. Paellas y paellos. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
ACTUACIÓ CASTELLERA
Diada Castellera X Aniversari del Bateig amb Minyons de l’Arboç i Castellers d’Andorra. Hora: 17 h. Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.
VISITA
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ ‘DE FORMES DEFORMES’
Visita guiada amb l’artista Miquel Planchart a l’exposició de fotografia. Hora: 12 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.