HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
És possible que hagis de treballar una mica més dur per guanyar diners ara. Això pot implicar haver de dedicar temps extra a una tasca, o simplement pot significar que hagis de fer uns quants viatges addicionals al banc. Les idees artístiques podrien no venir tan profusament com de costum, però això està bé. Relaxa't i deixa que les coses passin, i les idees començaran a arribar de nou
Taure
Avui es podria produir una demora a rebre algun tipus de reconeixement. Això pot ser decebedor, però no deixis que això et desanimi. La rebràs, encara que potser no a temps. Aquest no és un bon dia per executar tots els contractes legals o per començar unes vacances. És un gran dia per tenir cura de les tasques quotidianes. Posa't a treballar!
Bessons
Potser avui t'has d'ocupar de documents legals relacionats amb els diners. La teva ment és especialment ràpida i àgil perquè puguis ocupar-te d'aquest tema eficientment, donant-te llibertat per a les activitats més divertides, com ara reunir-te amb amics o la teva parella. Les discussions sobre ciència, psicologia o temes ocults o metafísics podrien dominar el teu temps.
Cranc
Esdeveniments socials podrien posar-te en contacte amb interessants noves persones que comparteixen els teus interessos. Aquesta ha de ser una experiència gratificant. La teva ment és ràpida i àgil, i la teva curiositat gran, per això les converses et resultaran molt profitoses. Potser fins i tot facis plans per assistir a conferències o tallers amb els teus nous coneguts i així puguis aprendre més sobre allò que els interessa a tots.
Lleó
Avui és possible que vulguis dedicar una mica de temps a la jardineria. De fet, podries tenir una sèrie de tasques a realitzar a casa i al pati, però també pots tenir amics esperant-te. Pots realitzar les teves tasques de forma ràpida, i fins i tot crear noves i innovadores maneres de fer-les! Les converses interessants alimenten la teva curiositat quan passes temps amb els amics.
Verge
Explorar els teus interessos intel·lectuals podria posar en marxa la teva curiositat, encara que allò que aprenguis pot plantejar-te més preguntes que respostes. També et voldràs reunir amb els teus amics o parella per discutir aquesta nova informació. Aprendràs d'ells i ells aprendran de tu, així que al final del dia el teu cap pot estar donant voltes.
Balança
Podries rebre la visita de gent jove amb notícies i informació per compartir. Probablement passaràs la major part de la jornada laboral a casa i això t'encanta. Les converses alimenten el teu intel·lecte i aconsegueixen que la teva curiositat es posi en marxa. Et sentiràs molt optimista sobre el que triïs fer.
Escorpí
El teu telèfon no deixarà de sonar avui. Amics i familiars poden tenir bones notícies i informació interessant per compartir, de manera que voldràs passar molt de temps parlant amb ells. Pots assabentar-te d'alguns llibres publicats recentment que t'interessin. Potser has de fer una sèrie de tasques però et divertiràs.
Sagitari
Financerament t'ha anat força bé. Vols que et vagi encara millor però potser temporalment sentis desànim. Sembla que hauràs de seguir treballant de valent per poder mantenir el ritme. Això és més resultat dels bioritmes baixos que de qualsevol avaluació real de la teva situació. Avui és possible que hagis de treballar una mica més durament, però obtindràs els resultats que desitges. Demà et serà més fàcil.
Capricornio
Avui podries pensar que tens un aspecte horrible i potser vols sortir a canviar el teu aspecte. Compra roba nova i surt a fer exercici. Tot i que és probable que et vegis força bé, aquestes activitats et faran sentir bé i augmentaran la teva confiança personal. La vostra imatge és proporcional al vostre estat d'ànim. Potser simplement et sentis una mica trist ara.
Aquari
Potser avui tinguis la sensació que ningú t'estima tot i que no hi ha cap raó real per fer-ho. Les teves relacions haurien de ser força fortes, però els teus bioritmes estan baixos pel que et podria faltar confiança personal. Truca a una de les teves amistats i es reuneixin. Vine de compres o al cinema i aixeca't l'ànim. Al final del dia et sentiràs bé de nou!
Peixos
Els plans per reunir-te amb els teus amics aquesta nit podrien endarrerir-se per les responsabilitats. No t'aturaran però significaran que t'hi reuniràs una mica més tard. Algú proper a tu pot sentir-se una mica trist i buscar una oïda comprensiva. Tracta d'aconseguir que aquesta persona oblidi les seves inseguretats i vegi la situació tal com és.