TELEVISIÓ
‘Expediente X’ reneix
El director i productor Ryan Coogler treballa en un reinici de la mítica sèrie de misteri. Serà una lectura totalment nova i adaptada a les inquietuds actuals.
La sèrie que va marcar tota una època amb conspiracions governamentals, ovnis i fenòmens inexplicables tornarà a la televisió, però reinventada. El director i productor Ryan Coogler, conegut per èxits com Black Panther i Creed, està treballant en un reinici d’Expediente X (The X-Files), amb la voluntat de conservar-ne l’essència però adaptant-la a les inquietuds del segle XXI.
El realitzador aposta per renovar l’elenc, però no es descarten cameos
Aquest nou projecte no serà una continuació directa de la sèrie original, sinó una relectura completa. Coogler aposta per un repartiment totalment nou, amb més representació i diversitat, deixant enrere els personatges clàssics de Fox Mulder i Dana Scully, interpretats per David Duchovny i Gillian Anderson.
Tot i que els actors originals no tindran un paper protagonista, Coogler ja ha mantingut converses amb Anderson, cosa que deixa la porta oberta a un cameo o aparició puntual. Per ara, però, no hi ha res oficial sobre la seva participació.
Hulu és la plataforma que té més números per emetre la ficció
El nou Expediente X buscarà recuperar el component de misteri, tensió i terror que va caracteritzar les primeres temporades. “Alguns capítols seran realment aterridors”, ha avançat Coogler, que vol fugir de la simple nostàlgia per crear una proposta amb identitat pròpia, capaç de captivar antics i nous espectadors.
Pel que fa a la plataforma d’emissió, encara no s’ha anunciat de manera oficial. Tanmateix, diversos mitjans apunten a Hulu com a candidata més probable, tenint en compte que Disney –propietària d’aquest servei– també va adquirir els drets de 21st Century Fox, productora original.
Aquest reinici arriba en un moment de gran interès per les sèries de gènere, especialment aquelles que juguen amb el terror, el thriller i la ciència-ficció. Coogler, amb un estil visual potent i un marcat sentit narratiu, sembla una aposta segura per actualitzar la cèlebre franquícia televisiva.