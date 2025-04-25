TELEVISIÓ
Torna l’humor més fosc
la segona temporada de ‘Miércoles’ arribarà a Netflix en dues parts: els primers quatre capítols s’estrenaran el 6 d’agost, i els quatre restants, el 3 de setembre.
Dos anys i mig després d’estrenar la primera temporada, la sèrie Miércoles tornarà aviat a Netflix amb la segona tanda de capítols. I ho farà amb una novetat important: la plataforma ha decidit dividir-la en dues parts, amb una primera que arribarà el 6 d’agost, i una segona que ho farà el 3 de setembre.
La ficció canvia l’hivern (es va estrenar el 23 de novembre de 2022, aprofitant Halloween) per l’estiu, i per anar fent boca ha deixat veure el primer avanç en vídeo i també les primeres imatges, on apareix la família reunida novament.
Com avança Netflix, en aquesta segona temporada el personatge interpretat per Jenna Ortega torna a rondar pels passadissos gòtics de l’Acadèmia Nevermore, on l’esperen nous enemics i problemes. Així, la jove haurà de bregar amb la família, amics i antics adversaris, cosa que la portarà a un altre any de caos i excentricitats. Armada amb el seu enginy afilat característic i un encant impertorbable, es veurà implicada en un nou i esgarrifós misteri sobrenatural.
Ortega protagonitza la segona temporada de Miércoles com a detectiu i autora de misteri a temps parcial i marginada a temps complet. Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax) i Victor Dorobantu (Cosa) també reapareixen a la segona temporada.
A més, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gómez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) i Luyanda Unati Lewis-Nyawo (subdelegada Ritchie Santiago) es convertiran en personatges regulars en aquesta nova entrega. Jamie McShane (xèrif Donovan Galpin) i Fred Armisen (Fétido Addams) tornaran com a estrelles convidades. Tim Burton, creador del món inquietant de la sèrie, continuarà en el seu rol com a director i productor executiu.
A la seva informació oficial, Netflix no menciona el fitxatge de Lady Gaga, que va ser destapat per Entertainment Weekly i que potser, per qüestions relacionades amb la trama, no s’ha pogut incloure en el comunicat de la plataforma. Més estranys són els casos de Christopher Lloyd, Haley Joel Osment, Thandiwe Newton i Steve Buscemi, que, tot i haver estat anunciats anteriorment, ara no són esmentats per Netflix, però sí que apareixen a les fotos promocionals.
Miércoles s’ha convertit en un dels majors èxits de la història de Netflix: a dia d’avui, continua sent la sèrie en anglès més vista de la plataforma, amb 1.718 milions d’hores i 252 milions de visualitzacions, només superada a escala global per la primera temporada d’El juego del calamar.