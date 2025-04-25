AGENDA
Roger Mas + Teresa Colom
LA PROPOSTA DEL DIA
‘ROGER MAS + TERESA COLOM’
El cantautor català Roger Mas i la poeta andorrana Teresa Colom seran els protagonistes de l’acte d’entrega dels Premis del 28è concurs de poesia Miquel Martí i Pol amb motiu del dia de Sant Jordi. Hora: 20 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
TALLERS
‘LA INTEL·LIGÈNCIA DE LES FLORS DEL PAÍS’
Taller a càrrec d’Hélène Casanova. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Comunal Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘MEMÒRIES DES DE L’EXILI DE JULIO RIBERA’
Recull els originals dels tres àlbums que componen les vivències de l’autor durant la Guerra Civil i la seva experiència com a refugiat a França. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 26 d’abril.
‘LA FORÇA DEL TRAÇ’
Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘DE FORMES DEFORMES DE MIQUEL PLANCHART’
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent on l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
‘EXPOSICIÓ CAEE’
Repassarem la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.
‘JOAN XANDRI. TRANSITORI’
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.